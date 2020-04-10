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Припудренная пандемия

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  • Андрей Зубов
  • 10.04.2020, 12:56
  • 5,371
Припудренная пандемия
Андрей Зубов
Фото: RFE/RL

Что происходит в России на самом деле?

Разведка США уже открыто обвиняет КНР в сокрытии истинных масштабов пандемии в ноябре-декабре 2019 года. Если бы китайские власти сразу же говорили правду, миру было бы легче справиться с этой глобальной бедой.

Многие правительства, в том числе и правительство США, в начале пандемии были очень легкомысленны. Но можно ли их обвинять? Это было не умышленное сокрытие фактов, а их недооценка. Такой пандемии в мире не было уже сто лет, а об испанке все хорошо подзабыли. И я стал понимать, что на мир накатила катастрофа невиданного планетарного уровня только в понедельник 16 марта, когда прочел утром в гостинице города Мышкина сообщения из Италии и Испании.

С того времени мир перевернулся. Число подтвержденных смертей от коронавируса стремится к ста тысячам, число инфицированных — к двум миллионам. И это еще не пик эпидемии. А у испанки был и второй пик через три-четыре месяца после первого, унесший в 10 раз больше жизней, чем первый, весенний 1918 года.

Сегодня прочел отчеты из маленького Эквадора, где трупы умерших от этой заразы выбрасываются родственниками из домов, валяются на улицах Гуякиля, и их некому убирать и хоронить. Официальные данные занижены на порядок, а то и более.

Публикуемые данные не соответствуют действительности

В России я имею широкий круг знакомых и вижу, что публикуемые данные не соответствуют действительности. Не знаю, стоит ли за столь малыми цифрами железная рука КГБ (думаю, такой руки уже в принципе нет) или просто низкая качественность тестов, далеко не полное тестирование и заболевших и уже умерших людей. Вижу, что во многих больницах у врачей нет элементарных средств защиты, что сулит российскому обществу страшную перспективу — на втором пике эпидемии, если он будет, вовсе остаться без врачей.

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Если все же данные о масштабе пандемии в России умаляются по секретному приказу свыше, следуя советской практике — дабы не было паники — то это очень плохое дело, которое тоже обернется против и общества, и власти.

Дело в том, что карантинные меры можно поддерживать извне очень большими силами порядка, которые из страха перед суровыми наказаниями будут бояться заражения меньше, чем гнева власти — так было в коммунистическое время, так сейчас в КНР. В России ныне нет таких сил и нет такого страха. Штрафы мало что дадут, только еще больше озлобят людей на власть, их выписывающую.

Другой способ поддержать карантинные меры — это воздействовать на самоответственность и на разумный страх граждан перед пандемией. Не страх наказаний, а страх самой болезни должен заставить людей сидеть дома и не участвовать в скоплениях народа. Власть должна только умело действовать и разумно объяснять, что опасно и что не опасно.

В этом втором случае очень важны действительные цифры заболевших и погибших. важен доверительный диалог без «половцев и печенегов». Важны даже фотографии моргов, полных гробов и ледовых арен стадионов, превращенных в морги. Это страшно, но это делает людей сознательными.

Можно ли поверить, что в 14-миллионной Москве от коронавируса за все время умерло 50 человек, тогда как в Нью-Йорке, Мадриде — многие тысячи? Вряд ли. На сокрытии реальных данных рождается полное недоверие к власти, и когда ей придется призывать народ к разумным действиям, ей никто не станет верить, и никто не будет слушать всерьез.

Я очень советую отказаться от припудренной статистики, говорить о реальных проблемах, называть реальные цифры, как это делают в Европе и в США. И тогда общество будет с властью и даже будет надеяться на власть, хотя и станет ее сурово судить за промахи. Так происходит и в Германии, и в США, и в Британии, и в Италии. В противном же случае люди просто махнут на власть рукой и перейдут, к конечно же малоэффективной, но самоорганизации. А от правдивой информации — к действительно паническим слухам. Власть же тогда перестанет быть партнером общества. О ней просто забудут. А после конца пандемии, скорее всего, и не вспомнят вовсе.

Может быть в дальней перспективе это и неплохо, но людей, которые будут страдать и погибать от этого глупого и преступного сокрытия правды, жалко уже сейчас.

Андрей Зубов, «Фейсбук»


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