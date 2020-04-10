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Стало известно, как рисовая диета влияет на организм

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  • 10.04.2020, 13:19
  • 1,827
Стало известно, как рисовая диета влияет на организм

Именно ее выбирают из-за положительных и долгосрочных результатов.

Диетологи время от времени вспоминают о чудодейственном эффекте риса и рекомендуют попробовать рисовую диету. Якобы такой режим питания поможет сбросить лишний вес, нормализовать обмен веществ, восстановить пищеварительную систему и даже вывести токсины из организма.

Эксперты рекомендуют "посидеть" на рисовой диете несколько недель после длинных застолий, пишет telegraf.com.ua.

Именно на праздниках люди набирают максимальное количество токсинов и других вредных веществ, которые потом выводятся на протяжении всего года, а могут и вовсе не выводиться. Всего две недели питания рисом и последствия длительных застолий будут нейтрализованы.

Медики предупреждают, что рисовую диету, как и другие пищевые ограничения, можно применять только людям, которые не имеют проблем с пищеварением. Одним только рисом часто питаются модели, которые знают, что на 100 грамм этой крупы содержится всего 110 калорий.


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