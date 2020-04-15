Во время карантина в Вильнюсе откроется автокинотеатр 15.04.2020, 19:01

Первый показ в подобном формате запланирован на 17 апреля.

С 16 марта в Литве введен карантин в связи с коронавирусом: закрыты все развлекательные заведения, в том числе кинотеатры. 17 апреля в Вильнюсе пройдет первый показ кино в формате автокинотеатра, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

«Пандемия ударила по всему культурному сектору. Кинотеатры были вынуждены приостановить свою деятельность на неопределенный срок. В этих исключительных обстоятельствах мы обратились к традициям кинотеатров drive in. Это можно организовать безопасно», — рассказал инициатор кинотеатра PEOPLE Cinema Томас Бальжекас.

Первый показ кино будет организован 17 апреля на парковке выставочного комплекса Litexpo. Приехать на показ можно будет только на личном автомобиле. В одной машине должно быть не более двух человек, выходить из машины категорически запрещено. Еще одна мера безопасности заключается в том, что билеты на показ можно купить только онлайн.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил, что самоуправление готово позаботиться о безопасности на мероприятии и сделать так, чтобы никто не выходил из автомобилей и не открывал окна.

«Жители города хотят отвлечься, поскольку длительное нахождение в четырех стенах может вызвать (и уже вызвало) множество проблем. Кино Drive in — безопасный шаг по направлению возвращения к нормальной жизни. Это желанный и необходимый отдых для многих», — заявил мэр литовской столицы.

Накануне министр здравоохранения Литвы рассказал, что распространение коронавируса в стране сокращается. В среднем на 100 тестов фиксируется 0,7% положительных проб на коронавирус, на прошлой неделе таких проб было 1,5%. Группа медицинских экспертов, консультирующая правительство Литвы, заявила, что ситуация в связи с распространением коронавируса в стране находится под контролем, поэтому можно запустить этап смягчения карантина.

С 16 марта в Литве был введен карантин. Закрыты границы, развлекательные заведения, кафе и рестораны. В стране работают только продуктовые магазины и аптеки, все жители обязаны носить защитные маски. Запрещено собираться более двух человек, а также необходимо соблюдать социальную дистанцию в два метра. За нарушение требований карантина грозит штраф в размере от 500 до 1500 евро.