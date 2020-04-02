В ближайшее время белорусы столкнутся с нехваткой товаров 4 2.04.2020, 9:16

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Как решения властей повлияют на цены.

30 марта правительство приняло постановление о временных мерах по «стабилизации ситуации на потребительском рынке». Этот документ будет действовать до 30 июня.

Как действия чиновников изменят жизнь обычных белорусов, разбирался сайт banki24.by.

Постановление Совмина о потребительском рынке датировано 30 марта. Однако оно еще не вступило в силу. Пункт 11 данного документа гласит, что это произойдет только после официального опубликования.

Согласно принятым в Беларуси нормам формулировка «после официального опубликования» значит, что документ приобретает силу на следующий день после публикации на pravo.by.

По карточке документа на pravo.by видно, что постановление было включено в реестр правовых актов 1 апреля, а официальная публикация назначена на 2 апреля. Следовательно, вступление в силу приходится на 3 апреля.

Какие меры прописаны в постановлении правительства?

Совмин запрещает госорганам и госорганизациям на республиканском уровне, а также местным властям повышать отпускные цены и тарифы на товары и услуги более чем на 0,5% в месяц. Нехитрые подсчеты показывают, что совокупный рост отпускных цен за 3 месяца не должен превысить 1,5%.

Аналогичный запрет правительство устанавливает для остальных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Добиться права на большее можно лишь через комиссию по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

Чиновники не заинтересованы в ускорении инфляции и вряд ли захотят брать на себя ответственность за рост цен. Поэтому на практике такие разрешения от комиссии могут быть получены в исключительных случаях.

Правда, кто получит разрешения на большее поднятие цен и кому откажут, останется тайной. Дело в том, что правительство засекретило эту информацию. Согласно пункту 5 документа «информация, касающаяся рассмотрения и оценки документов, не подлежит разглашению».

Точно известно, что если с апреля по июнь в Беларуси повысятся регулируемые цены, это сделают с разрешения комиссии при Совмине. В нашей стране к регулируемым позициям относятся цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги, услуги детсадов, общественного транспорта, на автомобильное топливо и т. д.

Вместе они охватывают около 7% позиций в составе индекса потребительских цен от Белстата. Жесткие меры коснутся розничной торговли. Ритейлеров обязали придерживаться ассортиментных перечней и не повышать розничные цены по сравнению с действующими на 1 апреля.

Фактически операторов розничных сетей обязали держать цены целый квартал и постоянно пополнять минимальный ассортимент по перечням МАРТ. Иначе к ним будут применены административные санкции. В случае с белорусскими производителями товаров ритейлеры скорее всего смогут договориться, так как самих производителей ограничили планкой +0,5% в месяц.

По сути, постановление Совмина направлено на увеличение продаж отечественных товаров и услуг за счет импортных позиций. Видимо, в правительстве решили хотя бы временно остановить падение доли белорусской продукции в товарообороте.

Ситуация с импортом сложнее. На продавцов импортной продукции действуют те же ограничения, что и на продавцов отечественной. Так как белорусский рубль ослаб по отношению к доллару и евро, поставки отдельных товаров из стран, где используют эти валюты, могут быть временно заморожены. Зато куда легче придется импортерам российских товаров.

Во-первых, между нами и Россией нет таможенной границы. Во-вторых, российский рубль сейчас слабее к белорусскому, чем был в начале года. То есть у импортеров из России есть даже небольшой запас, чтобы подвинуться по ценам — за счет курсовых разниц. Товарооборот Беларуси с Россией по-прежнему составляет до половины внешней торговли нашей страны.

Препятствовать наплыву импортных товаров из РФ могут разве что прямые запреты россиян на вывоз товаров в связи с коронавирусом. Постановление правительства от 30 марта — не первый документ такого образца по сдерживанию роста отпускных и розничных цен.

Аналогичное постановление Совмин принимал 19 декабря 2014 года — на фоне девальвации рубля. Ограничения для производителей были даже сильнее, чем сейчас: не допускался никакой рост отпускных цен в госсекторе. Еще одно отличие: постановления 2014 года от постановления 2020-го — ограничение срока действия. Постановление-2014 изначально было бессрочным и отменяется в последней редакции только с 3 апреля 2020 года. Постановление-2020 действует 3 месяца. Скорее всего, здесь не обошлось без руки Нацбанка.

По расчетам специалистов НБРБ около 70% эффекта переноса девальвации на рост цен в экономике происходит в течение 3 месяцев после ослабления рубля. Остальные 30% размазываются тонким слоем по следующим кварталам. Видимо, правительство хочет, чтобы рост был более равномерным в течение года. Если подытожить, то при прочих равных риски возникновения товарного дефицита пока невелики.

Население вряд ли будет бросаться на новые товары, так как период панической скупки почти закончился. В ближайшие месяцы вероятнее падение потребительского спроса — просто потому что на дворе гуляет коронавирус, а доходы белорусов в долларах серьезно упали. Совмин принял постановление-2020 скорее по инерции: нужно показать, что власти как-то борются с ростом цен перед выборами.