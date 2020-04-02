закрыть
2 апреля 2020, четверг, 9:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В ближайшее время белорусы столкнутся с нехваткой товаров

4
  • 2.04.2020, 9:16
  • 4,452
В ближайшее время белорусы столкнутся с нехваткой товаров

Как решения властей повлияют на цены.

30 марта правительство приняло постановление о временных мерах по «стабилизации ситуации на потребительском рынке». Этот документ будет действовать до 30 июня.

Как действия чиновников изменят жизнь обычных белорусов, разбирался сайт banki24.by.

Постановление Совмина о потребительском рынке датировано 30 марта. Однако оно еще не вступило в силу. Пункт 11 данного документа гласит, что это произойдет только после официального опубликования.

Согласно принятым в Беларуси нормам формулировка «после официального опубликования» значит, что документ приобретает силу на следующий день после публикации на pravo.by.

По карточке документа на pravo.by видно, что постановление было включено в реестр правовых актов 1 апреля, а официальная публикация назначена на 2 апреля. Следовательно, вступление в силу приходится на 3 апреля.

Какие меры прописаны в постановлении правительства?

Совмин запрещает госорганам и госорганизациям на республиканском уровне, а также местным властям повышать отпускные цены и тарифы на товары и услуги более чем на 0,5% в месяц. Нехитрые подсчеты показывают, что совокупный рост отпускных цен за 3 месяца не должен превысить 1,5%.

Аналогичный запрет правительство устанавливает для остальных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Добиться права на большее можно лишь через комиссию по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

Чиновники не заинтересованы в ускорении инфляции и вряд ли захотят брать на себя ответственность за рост цен. Поэтому на практике такие разрешения от комиссии могут быть получены в исключительных случаях.

Правда, кто получит разрешения на большее поднятие цен и кому откажут, останется тайной. Дело в том, что правительство засекретило эту информацию. Согласно пункту 5 документа «информация, касающаяся рассмотрения и оценки документов, не подлежит разглашению».

Точно известно, что если с апреля по июнь в Беларуси повысятся регулируемые цены, это сделают с разрешения комиссии при Совмине. В нашей стране к регулируемым позициям относятся цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги, услуги детсадов, общественного транспорта, на автомобильное топливо и т. д.

Вместе они охватывают около 7% позиций в составе индекса потребительских цен от Белстата. Жесткие меры коснутся розничной торговли. Ритейлеров обязали придерживаться ассортиментных перечней и не повышать розничные цены по сравнению с действующими на 1 апреля.

Фактически операторов розничных сетей обязали держать цены целый квартал и постоянно пополнять минимальный ассортимент по перечням МАРТ. Иначе к ним будут применены административные санкции. В случае с белорусскими производителями товаров ритейлеры скорее всего смогут договориться, так как самих производителей ограничили планкой +0,5% в месяц.

По сути, постановление Совмина направлено на увеличение продаж отечественных товаров и услуг за счет импортных позиций. Видимо, в правительстве решили хотя бы временно остановить падение доли белорусской продукции в товарообороте.

Ситуация с импортом сложнее. На продавцов импортной продукции действуют те же ограничения, что и на продавцов отечественной. Так как белорусский рубль ослаб по отношению к доллару и евро, поставки отдельных товаров из стран, где используют эти валюты, могут быть временно заморожены. Зато куда легче придется импортерам российских товаров.

Во-первых, между нами и Россией нет таможенной границы. Во-вторых, российский рубль сейчас слабее к белорусскому, чем был в начале года. То есть у импортеров из России есть даже небольшой запас, чтобы подвинуться по ценам — за счет курсовых разниц. Товарооборот Беларуси с Россией по-прежнему составляет до половины внешней торговли нашей страны.

Препятствовать наплыву импортных товаров из РФ могут разве что прямые запреты россиян на вывоз товаров в связи с коронавирусом. Постановление правительства от 30 марта — не первый документ такого образца по сдерживанию роста отпускных и розничных цен.

Аналогичное постановление Совмин принимал 19 декабря 2014 года — на фоне девальвации рубля. Ограничения для производителей были даже сильнее, чем сейчас: не допускался никакой рост отпускных цен в госсекторе. Еще одно отличие: постановления 2014 года от постановления 2020-го — ограничение срока действия. Постановление-2014 изначально было бессрочным и отменяется в последней редакции только с 3 апреля 2020 года. Постановление-2020 действует 3 месяца. Скорее всего, здесь не обошлось без руки Нацбанка.

По расчетам специалистов НБРБ около 70% эффекта переноса девальвации на рост цен в экономике происходит в течение 3 месяцев после ослабления рубля. Остальные 30% размазываются тонким слоем по следующим кварталам. Видимо, правительство хочет, чтобы рост был более равномерным в течение года. Если подытожить, то при прочих равных риски возникновения товарного дефицита пока невелики.

Население вряд ли будет бросаться на новые товары, так как период панической скупки почти закончился. В ближайшие месяцы вероятнее падение потребительского спроса — просто потому что на дворе гуляет коронавирус, а доходы белорусов в долларах серьезно упали. Совмин принял постановление-2020 скорее по инерции: нужно показать, что власти как-то борются с ростом цен перед выборами.


популярное за неделю

Мнение

Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом Алесь Круткин
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу! Андрей Войнич
Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары Марат Гаравы