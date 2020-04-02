Минздрав Чехии: К концу апреля в стране будет 14 тысяч инфицированных COVID-19 2.04.2020, 14:55

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Правительство страны хочет продлить чрезвычайное положение до 11 мая.

Министр здравоохранения Адам Войтех в среду утром рассказал о ситуации с коронавирусом в ЧР. По его словам, Чехия чувствует себя хорошо, и о повторении итальянской модели говорить не приходится. Эксперты по-прежнему ожидают до 14 тыс. подтвержденных случаев к концу апреля, сообщает издание aroundprague.cz.

«На сегодняшний день у нас 3330 положительных пациентов. Это увеличение на 307 случаев в день. Мы увеличиваем количество проводимых тестов, число протестированных пациентов составляет 6206 человек», - сказал Войтех.

По его словам, на сегодняшний день в Чехии 45 выздоровевших и 32 умерших.

«Чешская Республика контролирует развитие эпидемии намного лучше, чем другие европейские государства. Мы не видим предпосылок для пессимистичной модели. Мы определенно не идем по итальянскому сценарию. Число новых пациентов растет относительно медленно по сравнению с количеством тестов», - добавил Войтех.

К концу апреля 14 тысяч

По словам Ладислава Душека, директора Института информации и статистики здравоохранения, Чешская Республика ожидает 14 тыс. подтвержденных случаев заболевания к концу апреля, а в середине апреля это число достигнет 8 тыс. случаев.

«Восемь тысяч вновь подтвержденных случаев будут выявлены к середине апреля. Но это общее количество инфицированных, а только выявленные и диагностированные. В среднем это число варьируется от 5600 до 12 300», - сказал Душек. По его словам, модель вполне реалистична. К концу апреля цифры будут еще выше.

«Модель прогнозирует 14 тыс. случаев к концу апреля, в диапазоне от 7200 до 30 000», - добавил Душек.

Правительство страны хочет продлить чрезвычайное положение до 11 мая.