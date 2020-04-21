У хоккеиста команды Лукашенко подтвердился коронавирус 72 21.04.2020, 15:28

18,635

Дмитрий Мелешко играл с диктатором 11 апреля.

Хоккеист команды Лукашенко сдал положительный тест на коронавирус. Эту информацию для РИА «Новости» подтвердила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Сообщается, что игрок якобы «не контактировал в последнее время с Лукашенко». При этом имя хоккеиста не называется, пишет tut.by.

Ранее телеграм-канал NEXTA сообщил о положительном тесте на коронавирус у известного белорусского хоккеиста, ныне игрока команды президента Дмитрия Мелешко. В комментарии для tut.by Дмитрий заявил, что действительно болен, но речь идет о простуде, а не COVID-19.

«Не знаю, как появились такие данные, но коронавируса у меня нет. Просто легкая простуда. Да, я решил самоизолироваться, но это связано с тем, что у моей супруги онкология, поэтому мы стараемся все риски свести к нулю. Сдал тест и на COVID-19, но пока результата нет», — сказал Мелешко.

Дмитрий Мелешко выступает за команду Лукашенко в любительских республиканских соревнованиях. Играл он и в финальных матчах, где команда во главе с Лукашенко победила коллектив Минской области. Турнир завершился 11 апреля.

Супруга хоккеиста Надежда Мелешко также сообщила, что ее супруг заболел и пока находится вне дома.

«Муж заболел и живет пока отдельно, чтобы меня не заразить, все-таки после химии иммунитет совсем слаб, опасно рисковать», — написала она в своем Instagram-аккаунте.

Говорила ли Наталья Эйсмонт именно про Дмитрия Мелешко, не уточняется.