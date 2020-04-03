«Забрали больше 20 человек - школьников, учителей и воспитательницу старших классов» 3.04.2020, 8:38

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В Буда-Кошелевском районе Гомельской области - вспышка коронавируса.

Агрогородок Коммунар Буда-Кошелевского района Гомельской области. Читатель телеграмм-канала «Баста» прислал фото, как забирают семью, где ребенок занимался в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 4 по спортивной гимнастике и акробатике.

После публикации фото к журналистам канала обратились несколько человек из Буда-Кошелевского района, сообщили, что из Коммунара забрали больше двадцати человек - школьников, учителей и воспитательницу старших классов.

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