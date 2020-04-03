Продавцы минских квартир массово снижают цены 3 3.04.2020, 12:13

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На сколько упали цены?

На прошлой неделе произошло знаковое событие для рынка жилой недвижимости — резкий разворот в динамике цен на квартиры. Курсовые колебания и новости о коронавирусе заставили многих продавцов квартир пересмотреть цены в своих объявлениях, пишет realt.by.

Каждую неделю растет число желающих продать квартиру в Минске. С начала марта общее предложение на вторичном рынке увеличилось почти на 1,5 тысячи квартир. И это действительно много — в среднем за месяц покупают меньше.

Вплоть до последних недель новоиспеченные продавцы выставляли цену в объявлениях с оглядкой на уже размещенные в продаже квартиры-аналоги, не пытаясь предложить меньше. Но к концу месяца стало очевидно, что с таким подходом вряд ли удастся привлечь внимание покупателей. В итоге средний уровень цен в объявлениях, которые разместили после 23 марта, уже был на $ 50 за квадратный метр ниже.

Не дремлют и те, кто продает квартиру давно. Нужно понимать, что цены корректируют всегда — и на стабильном, и на растущем рынке. Распространенная среди продавцов тактика — разместить объявление с завышенной ценой, и постепенно снижать ее до тех пор, пока не удастся нащупать спрос.

Так было и в этом году: в январе и феврале еженедельно у трех сотен объявлений корректировали цену в сторону снижения. В первой половине марта этот показатель вырос до 400 объявлений, а во второй половине месяца произошел настоящий всплеск. Цены у 900 объявлений подверглись редакции на прошлой неделе — это примерно 11,5% от их общего числа.

Кто снижает в первую очередь?

Столичные продавцы, как правило, раньше своих «коллег» из регионов начинают корректировать цены, а также делают более существенные скидки в начале кризиса. Впрочем, даже их на прошлой неделе обошли продавцы квартир в пригороде Минска.

В Заславле, Копище, Дзержинске и Колодищах цена была снижена у 12−15% объявлений. В Мачулищах этот показатель достигал 16%. Абсолютным лидером по данному показателю является Фаниполь, где цену откорректировали в меньшую сторону в каждом четвертом объявлении.

Может показаться, что в первую очередь цену снижают на менее ликвидные квартиры с большим числом комнат, но это не так. Самый высокий процент скидок наблюдается сейчас в сегменте 1-комнатных квартир.

Также на общем фоне выделяются квартиры, построенные в 2019 году. Многие из них приобретались еще на стадии строительства с целью дальнейшей перепродажи, и нынешние их владельцы стремятся поскорее зафиксировать прибыль.

Любопытный факт — собственники, продающие квартиру самостоятельно, в среднем решались на скидку в два раза чаще, чем агентства недвижимости.

Снижают на сколько?

2000 долларов — это стандартный «шаг» при снижении цены в объявлениях в январе и феврале. С 17 по 23 марта средняя скидка выросла до $ 2500, c 23 по 30 марта — до $ 3000. В процентном выражении средняя величина скидки увеличилась за последнее время с 2,7% до 3,7%, при этом максимальный дисконт по некоторым объектам мог доходить до 13−15%.

В абсолютном выражении самая значительная скидка отмечена у квартиры на проспекте Независимости — цену снизили на $ 91 000, правда она все равно стоит около полумиллиона долларов.

Не все считают, что цены надо снижать

Около 40 продавцов на минувшей неделе повысили цены, в среднем — на $ 3000. Так же, как и со скидками, всегда есть объявления, где на старте продаж цену случайно или умышленно занизили, либо продажа осуществлялась на растущем рынке.

Тем не менее, показатель минувшей недели — самый низкий с начала 2020 года. Даже в первую неделю после Нового года случаев повышения цен было больше, а пик пришелся на начало февраля, когда цену на более высокую переписали около 200 продавцов.

После длительного периода роста цен столичный рынок жилья становится «медвежьим». Прошлая неделя показала решительность части продавцов, которые спешат максимально быстро продать свою недвижимость. Большинство пока занимает выжидательную позицию, но по опыту прошлых кризисов основная волна ценовой коррекции еще впереди.