Фильм Олега Сенцова «Носорог» выиграл конкурс Польского киноинститута 3.04.2020, 16:40

Картина рассказывает о 90-х в Украине.

Проект криминальной драмы «Носорог» украинского режиссера Олега Сенцова выиграл конкурс на финансовую поддержку от Польского киноинститута. Подготовку к съемкам начали еще в 2013 году, но из-за заключения режиссера в России, фильм не был завершен, пишет «Новое время».

Носорог - фильм о 90-х в Украине. По сюжету, бывший бандит вспоминает историю своей жизни. С детства он хорошо знает, что надо быть сильным и безжалостным - только так можно получить авторитет и выжить в 90-е. Драки, разборки, убийства, пытки - сила, жестокость и безнаказанность превращают его в безжалостного носорога. Желаемый взлет оказывается падением, в котором он теряет себя и свою семью. Впрочем встреча с незнакомцем дарит шанс все изменить.

Фильм будет создаваться в копродукции Украины, Германии и Польши. Начало съемок запланировано на сентябрь 2020 года.

«Польские коллеги поддерживали меня на протяжении многих лет - как и в информационном поле, во время заключения, так и в общем производстве ленты Номера, которую я режиссировал дистанционно. Я очень рад, что наше сотрудничество продолжается, и полученное финансирование даст мне возможность воплотить замысел, который родился еще в 2011 году», - прокомментировал победу Сенцов.

Олег Сенцов - режиссер, писатель, бывший политзаключенный и общественный активист. Международная премьера его дебютного фильма Гамер (2011) состоялась на Роттердамском кинофестивале. В мае 2014 после аннексии Крыма Россией Сенцова задержала ФСБ и вывезла в Москву. Несмотря на отсутствие доказательств, его приговорили к 20 годам колонии. 7 сентября 2019 он был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной.