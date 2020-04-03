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Народный карантин
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«Сколько еще смертей должно случиться, чтобы до власти дошло?»

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  • Татьяна Гусева, «Салідарнасць»
  • 3.04.2020, 20:44
  • 4,604
«Сколько еще смертей должно случиться, чтобы до власти дошло?»
иллюстрационное Фото

Люди поняли: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

После известия о смерти учительницы из Копыльского района впервые увидела в Слуцке людей в масках — не только в магазине, но и на улице.

В банке все сотрудники в масках, из фойе убрали рабочие места, где консультировали по кредитам. В гипермаркете торговой сети все кассиры работают в масках и перчатках. Еще неделю назад никто не пользовался средствами защиты, а на покупателей в масках реагировали с удивлением.

На днях впервые в жизни увидела, как парикмахер дезинфицирует деньги: купюры кладут в специальный раствор, а через некоторое время достают и просушивают салфетками.

Страх смерти победил страх перед властью. Мы становимся свидетелями удивительных трансформаций. Люди, которые считали себя аполитичными и игнорировали «выборы», вдруг заговорили.

— Придет время, его народ порвет на шматки, — говорит мне таксист. — Вопрос, доживем ли мы до этого.

— Я понимаю, что для власти мы — быдло, но в нынешней ситуации, когда смертельная опасность грозит всем, как можно демонстрировать такое неуважение к людям? Зачем скрывать информацию о заболеваемости, если тем самым они только подогревают панические настроения? — недоумевает знакомая предпринимательница.

Куда ни придешь — все разговоры только об этом. Ругать власть стало обыденным. Голосов в поддержку руководства страны я не слышала ни в магазинах, ни в вайбер-чатах.

Многие уверены: от них скрывают правду, а значит — нужно спасаться самим. Знакомая медик в вайбере пишет: «Просьба — трезво подходить к сложившейся ситуации. Меньше контактов. Продукты закупайте на несколько дней вперед. Маски. Перчатки... Пожалуйста, берегите себя и своих близких».

Когда ты понимаешь, что власти не собираются объявлять карантин, остается действовать самостоятельно. Судя по количеству малышей в детских садах (5-7 человек в группе ежедневно из 23 по списку), которые посещают дети моих знакомых и мой сын, операция «Народный карантин» уже началась.

Со следующей недели к ней подключатся школы. Я знаю несколько классов, которые в понедельник будут пусты. Никто из моих знакомых не собирается отправлять детей в школу. Редкое единодушие.

Самыми незащищенными стали родители, которым не с кем оставить ребенка дома.

— Нас в садике попросили по возможности не водить детей, — пишет знакомая мама. — Надо написать заявление, с кем будет ребенок, и что я несу ответственность за его жизнь и здоровье.

—Я тоже несу ответственность за здоровье своего ребенка, но как быть, если нет бабушек-дедушек на пенсии? А с работы никто не отпустит — ни в отпуск, ни за свой счет, — ответили ей в чате.

Интересная ситуация получается: при необъявленном карантине в школах и садах родители оставляют детей дома. Что-то подсказывает, с каждым днем по мере роста заболеваемости СOVID-19 количество пустых мест в школах и групп в детских садах будет увеличиваться. Неужели и тогда Минобразования будет заявлять о нецелесообразности карантина и не переведет школьников на дистанционное обучение?

Но самый главный вопрос, который не дает покоя, — сколько смертей должно случиться, чтобы власти поняли: с нами так нельзя? И объявили, наконец, карантин.

Татьяна Гусева, «Салідарнасць»


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