Полярники обнаружили следы древнего тропического леса в Антарктиде 4.04.2020, 9:16

На глубине 30 метров исследователи нашли необычные образцы почвы.

Ученые выяснили, что 90 миллионов лет назад в районе Антарктиды существовал тропический лес и не было никаких ледяных покровов. Узнали они это благодаря образцам почвы, которые добыли недалеко от Антарктиды в экспедиции 2017 года, пишет nv.ua.

В 2017 году во время экспедиции на борту RV Polarstern в море Амундсена исследователи пробурили землю под морским дном Западной Антарктиды, в 900 километрах от Южного полюса. На глубине 30 метров они обнаружили необычные образцы почвы.

«Во время первоначальной оценки на судне необычное окрашивание слоя осадка быстро привлекло наше внимание», — говорит геолог из Института Альфреда Вегенера, Центра полярных и морских исследований им. Гельмгольца в Германии, Иоганн Клагес. — «Первые анализы показали, что на глубине от 27 до 30 метров ниже дна океана мы обнаружили слой, первоначально сформированный на суше, а не в океане».

После возвращения на сушу, многочисленные сканы и микроскопический анализ показал, что раньше на этом участке существовал тропический лес, примерно 90 миллионов лет назад.

Никто до этого не добывал образец мелового периода из земли в такой южной точке земного шара.

«Многочисленные остатки растений указывают на то, что в то время побережье Западной Антарктиды было густым, болотистым, умеренно-болотистым лесом, похожим на леса, найденные сегодня в Новой Зеландии», — говорит палеоэколог Ульрих Зальцманн из Университета Нортумбрия в Великобритании.

По оценкам команды, благодаря ползучему дрейфу континентальных плит, раньше территория, которая они исследовали, была ближе к Южному полюсу. Но все время, на протяжении четырех месяцев там все равно была антарктическая зима.

Чтобы понять, как на территории, которая столь долго время была лишена солнца, мог процветать тропический лес, исследователи использовали моделирование для реконструкции того древнего климата, на основе биологических и геохимических данных, содержащихся в образце почвы.

Согласно результатам моделирования, уровень СО2 в атмосфере, в середине мелового периода, был значительно выше, чем предполагали ученые раньше.

«До нашего исследования общее предположение заключалось в том, что глобальная концентрация углекислого газа в меловом периоде составляла примерно 1000 ppm», — объясняет ученый-геолог Торстен Бикерт из Бременского университета в Германии.

«Но в наших экспериментах на основе моделирования потребовался уровень концентрации от 1120 до 1680 ppm, чтобы достичь средних температур того времени в Антарктике».

Кстати, в современном мире, концентрация CO2 чуть выше 400 ppm, хотя его уровень быстро растет из-за человеческой деятельности.

Такие высокие уровни CO2 подразумевают, что температура в период мелового периода на Земле была намного выше, а на Южном полюсе не было ледяного покрова. Ученые подсчитали, что среднегодовая температура в тропических лесах составляла около 12 °C, а летние температуры в среднем достигали около 19 °C.

Новые находки дают исследователям более глубокое понимание связи между концентрацией СО2 и полярным климатом в доисторические времена, когда по Земле еще бродили динозавры.

Кроме того, Иоганн Клагес и его коллеги смоделировали, что произойдет, если бы сегодня на Земле были бы такие же уровни CO2, что тогда и обнаружили, что полярный ледяной покров нашей планеты отражает слишком много солнечного света, чтобы привести к таким же высоким глобальным температурам.

«Наличие ледяного покрова имеет огромное значение, даже если у вас очень высокая концентрация CO2», — сказал Клагес в комментарии для издания Vice. «Это действительно важно для нас, чтобы знать, и думать о том, как мы можем сохранить ледяной покров».