Королева Великобритании обратится к нации в четвертый раз за 68 лет
- 4.04.2020, 10:50
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Предыдущее обращение было сделано в 2002 году.
Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации в телевизионном эфире в воскресенье, объявил Букингемский дворец.
Об этом сообщает «Европейская правда».
«Ее Величество Королева обратится к Соединенному королевству и Содружеству в телевизионном эфире. Кроме телевидения и радио, обращение королевы будет транслироваться и на социальных каналах Королевской семьи», - говорится в сообщении в Twitter.
On Sunday 5th April at 8pm (BST)— The Royal Family (@RoyalFamily) April 3, 2020
Her Majesty The Queen will address the UK and the Commonwealth in a televised broadcast.
As well as on television and radio, The Queen’s address will be shown on The @RoyalFamily’s social media channels. pic.twitter.com/EADh7WNU7b
Королева из-за коронавирусного кризиса прекратила выполнять свои королевские обязанности и в настоящее время находится в замке Виндзор в Беркшире с герцогом Эдинбургским.
В прошлом месяце она обнародовала заявление, в котором говорилось, что Британия «вступает в период большой обеспокоенности и неопределенности».
Обращение в воскресенье будет лишь четвертым за время ее 68-летнего правления, не считая традиционных обращений в день Рождества.
Три предыдущие речи были сделаны после смерти Королевы Матери в 2002 году, перед похоронами принцессы Дианы в 1997 году и о первой войне в Персидском заливе в 1991 году.
В Великобритании от коронавируса за последние сутки умерли 684 человека, общее количество погибших сейчас составляет 3605. Всего с начала эпидемии подтверждено 38 168 случаев заболевания.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.
Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.