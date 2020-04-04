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Королева Великобритании обратится к нации в четвертый раз за 68 лет

  • 4.04.2020, 10:50
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Королева Великобритании обратится к нации в четвертый раз за 68 лет

Предыдущее обращение было сделано в 2002 году.

Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации в телевизионном эфире в воскресенье, объявил Букингемский дворец.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Ее Величество Королева обратится к Соединенному королевству и Содружеству в телевизионном эфире. Кроме телевидения и радио, обращение королевы будет транслироваться и на социальных каналах Королевской семьи», - говорится в сообщении в Twitter.

Королева из-за коронавирусного кризиса прекратила выполнять свои королевские обязанности и в настоящее время находится в замке Виндзор в Беркшире с герцогом Эдинбургским.

В прошлом месяце она обнародовала заявление, в котором говорилось, что Британия «вступает в период большой обеспокоенности и неопределенности».

Обращение в воскресенье будет лишь четвертым за время ее 68-летнего правления, не считая традиционных обращений в день Рождества.

Три предыдущие речи были сделаны после смерти Королевы Матери в 2002 году, перед похоронами принцессы Дианы в 1997 году и о первой войне в Персидском заливе в 1991 году.

В Великобритании от коронавируса за последние сутки умерли 684 человека, общее количество погибших сейчас составляет 3605. Всего с начала эпидемии подтверждено 38 168 случаев заболевания.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.

Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.


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