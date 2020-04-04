25 белорусских врачей обратились к соотечественникам 17 4.04.2020, 10:58

10,839

Пандемия коронавируса касается каждого из нас.

Более двух десятков врачей Беларуси разных специализаций по собственной инициативе записали трехминутное видеообращение к белорусам. В нем они рассказали, как вести себя в условиях пандемии коронавируса, чтобы уберечься от заболевания самим и уберечь близких и призвали не выходить на улицу без необходимости.

Сайт Charter97.org приводит текст обращения:

«Граждане Республики Беларусь.

Мы, врачи, обращаемся к Вам и просим Вас о поддержке.

Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически все страны мира, к сожалению этой участи не избежала и наша родная Беларусь.

Это касается каждого из нас.

Но даже если у Вас нет признаков заболевания, Вы можете быть источником инфекции. Именно Вы можете заразить других, в том числе и своих близких.

Для некоторых людей данное заболевание является более опасным и может стать смертельным.

Это люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями любого возраста и медицинские работники.

И именно Вы можете сохранить здоровье себе и своим близким. Следуйте простым рекомендациям.

Максимально ограничьте общение с другими людьми.

Не ходите в гости к пожилым родственникам, родителям, не посылайте к ним Ваших детей, которые могут быть источником инфекции.

Объясните своим пожилым родителям и убедите их в том, что они должны остаться дома.

Обеспечьте их всем необходимым, чтобы им не нужно было вовсе выходить из дома. Для них - это может быть единственный шанс пережить эту пандемию.

Избегайте мест скопления людей, не ходите в кино, театры, рестораны.

Если Вам необходимо посетить место с большим количеством людей, то используйте маску. За продуктами посылайте только одного члена семьи, а лучше воспользуйтесь службой доставки.

Не обращайтесь к врачам без острой необходимости, сейчас не время для плановых медосмотров и консультаций! Если нужно обратиться в поликлинику или больницу, надевайте маску.

Мойте чаще руки или используйте дезинфицирующие средства. Не трогайте лицо руками. Чихайте и кашляйте только в платок или сгиб локтя.

Если у Вас появились признаки простуды, не бегите сразу в поликлинику. Останьтесь дома и лечите как обычную простуду - пейте больше жидкости и принимайте жаропонижающие.

Не нужно сразу делать тесты на коронавирус. При ухудшении состояния позвоните своему врачу или вызывайте скорую помощь.

Не паникуйте. Паника - это стресс, который приводит к истощению организма и делает его более чувствительным к инфекциям и заболеваниям.

Для чего же нужны такие жесткие меры?

Все для того, чтобы замедлить распространение инфекции.

Чем медленнее инфекция будет распространяться, тем медленнее будет расти число тяжелых больных, которым понадобится реанимационная помощь и искусственная вентиляция легких.

И тогда мы, врачи, сможем спасти больше пациентов!

Выполняя эти простые правила Вы можете сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким.

Помогите нам, чтобы мы смогли помочь тем, кому мы нужны».