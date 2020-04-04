25 белорусских врачей обратились к соотечественникам

25 белорусских врачей обратились к соотечественникам17
- 4.04.2020, 10:58
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Пандемия коронавируса касается каждого из нас.
Более двух десятков врачей Беларуси разных специализаций по собственной инициативе записали трехминутное видеообращение к белорусам. В нем они рассказали, как вести себя в условиях пандемии коронавируса, чтобы уберечься от заболевания самим и уберечь близких и призвали не выходить на улицу без необходимости.
Сайт Charter97.org приводит текст обращения:
«Граждане Республики Беларусь.
Мы, врачи, обращаемся к Вам и просим Вас о поддержке.
Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически все страны мира, к сожалению этой участи не избежала и наша родная Беларусь.
Это касается каждого из нас.
Но даже если у Вас нет признаков заболевания, Вы можете быть источником инфекции. Именно Вы можете заразить других, в том числе и своих близких.
Для некоторых людей данное заболевание является более опасным и может стать смертельным.
Это люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями любого возраста и медицинские работники.
И именно Вы можете сохранить здоровье себе и своим близким. Следуйте простым рекомендациям.
Максимально ограничьте общение с другими людьми.
Не ходите в гости к пожилым родственникам, родителям, не посылайте к ним Ваших детей, которые могут быть источником инфекции.
Объясните своим пожилым родителям и убедите их в том, что они должны остаться дома.
Обеспечьте их всем необходимым, чтобы им не нужно было вовсе выходить из дома. Для них - это может быть единственный шанс пережить эту пандемию.
Избегайте мест скопления людей, не ходите в кино, театры, рестораны.
Если Вам необходимо посетить место с большим количеством людей, то используйте маску. За продуктами посылайте только одного члена семьи, а лучше воспользуйтесь службой доставки.
Не обращайтесь к врачам без острой необходимости, сейчас не время для плановых медосмотров и консультаций! Если нужно обратиться в поликлинику или больницу, надевайте маску.
Мойте чаще руки или используйте дезинфицирующие средства. Не трогайте лицо руками. Чихайте и кашляйте только в платок или сгиб локтя.
Если у Вас появились признаки простуды, не бегите сразу в поликлинику. Останьтесь дома и лечите как обычную простуду - пейте больше жидкости и принимайте жаропонижающие.
Не нужно сразу делать тесты на коронавирус. При ухудшении состояния позвоните своему врачу или вызывайте скорую помощь.
Не паникуйте. Паника - это стресс, который приводит к истощению организма и делает его более чувствительным к инфекциям и заболеваниям.
Для чего же нужны такие жесткие меры?
Все для того, чтобы замедлить распространение инфекции.
Чем медленнее инфекция будет распространяться, тем медленнее будет расти число тяжелых больных, которым понадобится реанимационная помощь и искусственная вентиляция легких.
И тогда мы, врачи, сможем спасти больше пациентов!
Выполняя эти простые правила Вы можете сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким.
Помогите нам, чтобы мы смогли помочь тем, кому мы нужны».