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Белорусская таксистка: Срочно нужно вводить карантин

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  • 4.04.2020, 15:27
  • 4,175
Белорусская таксистка: Срочно нужно вводить карантин
Фото: tut.by

Водитель из Витебска рассказала, что происходит в ее родном городе.

Жительница Витебска Елена Шварц, которая работает в одной из служб такси, рассказала пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» о ситуации в городе.

По ее словам, на улицах стало намного меньше людей, предприятия и организации сокращают работу, но без введения карантина не обойтись:

- Я вчера заходила в KFC, спросила, как они будут работать. Мне сказали, что с завтрашнего дня - до 7 вечера. Точно так же я знаю места, мне сказали, что работа будет до 19.00. В одной из гимназий Витебска сейчас тоже обсуждается ситуация. Учителя говорят, что продлят каникулы на неделю. Если официально это не будет заявлено, то можно прийти в понедельник, оставить заявление, что можно находиться дома, на домашнем обучении. Бланки есть, можно прийти, подписать и подать.

В Витебске, в комментариях матери больше откликаются, говорят: «Мы тоже своего не отпускаем в школу». Чем бы это не было чревато, детей стараются оставить дома.

- Стало ли меньше людей на улицах, в транспорте, в парках?

- Я работаю в такси. Заказов стало значительно меньше, людей на улице - тоже. Развлекательные учреждения ночные, которые еще вчера работали, пустые. Обычно пятница – день, когда люди отдыхают, развлекаются, ходят в клубы. Сейчас, наверное, одно учреждение, которое работает до 23.00. Людей нет.

Что касается заведений общепита, если у сотрудников спрашиваешь, то они говорят, что посетителей очень мало. Даже по автомобилям заезжим видно, что количество людей на улицах сократилось. Люди стараются ограничить оплату наличными деньгами, стараются платить карточкой.

Я лично от себя выражаю позицию, что нужно ввести карантин. Хотя бы на одну-две недели, просто исключить общение. Не то, чтобы остановить, но приостановить общение, чтобы люди исключили. Надо хотя бы дать возможность медперсоналу как-то передохнуть, чтобы они справились с потоком больных пациентов, чтобы предотвратить дальнейшее заражение, которое сейчас происходит. Ну это лично мое. Поэтому, пожалуйста, если есть такая возможность максимально осветите ситуацию в социальных сетях, средствах массовой информации. Максимально.


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