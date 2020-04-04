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Коронавирус в Польше: 3503 человека заражены

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  • 4.04.2020, 16:01
Коронавирус в Польше: 3503 человека заражены
Фото: Getty Images

73 человека скончались.

В связи с коронавирусом, в пятницу, 3 апреля, в Польше было госпитализировано 2303 человека, 160587 были отправлены на карантин, а 41146 находятся под санитарно-эпидемиологическим контролем. На данный момент в Польше 116 человек, зараженных коронавирусом, выздоровели, в общей сложности новым патогеном заражены 3503, 73 человека скончались. Об этом сообщило утром в субботу, 4 апреля, Министерство здравоохранения Польши, передает «Радио Польша».

Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что за последние сутки было сделано более 6 тысяч тестов на коронавирус.

«Изо дня в день растет количество сделанных тестов. В Польше появилось больше лабораторий. Однако, к сожалению, некоторые больницы уже переполнены, поэтому мы развертываем так называемые госпитали второго эшелона. Я думаю, что таких мест будет нужно все больше, потому что с каждым днем в Польше увеличивается количество зараженных и, к сожалению, это число будет только расти», - отметил заместитель главы Минздрава Польши.

То, что человек был госпитализирован, означает, что он находится в больнице. Это не обязательно означает, что он является носителем коронавируса, или что он болен COVID-19. У некоторых людей есть симптомы болезни, но это может оказаться грипп. Только после проведения теста станет известно, заражен ли человек SARS-CoV-2.

На карантине могут находиться здоровые люди, которые имели тесный контакт с инфицированными коронавирусом. Человек, находящийся на карантине, пребывает в своей квартире в течение двух недель со дня последнего контакта с инфицированным или со дня возвращения из региона охваченного карантином. Ему не разрешается выходить даже на прогулку с собакой, в магазин или к врачу. Никому не разрешается навещать такого человека.

Если кто-то находится под эпидемиологическим контролем, то это означает, что он не имел прямого контакта с носителем или больным, но на всякий случай проверяется состояние здоровья этого человека. Человек находится под эпидемиологическим надзором, если он, например, работает в одном здании с носителем коронавируса.

Эпидемиологический надзор длится 14 дней. Он проводится после эпидемиологического обследования. Такому человеку нужно перейти на удаленную работу дома, приостановить контакты, свести к минимуму выходы из дома. Дважды в день ему нужно измерять температуру и следить за состоянием здоровья.


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