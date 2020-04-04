В Великобритании новым главой Лейбористской партии избран Кир Стармер 1 4.04.2020, 16:26

Выборы нового председателя прошли после сокрушительного поражения лейбористов на последних выборах.

В Великобритании новым председателем оппозиционной Лейбористской партии избран теневой министр партии по вопросам "Брекзита" Кир Стармер. Он одержал победу, получив 56 процентов голосов членов партии, сообщили лейбористы в своем микроблоге в Twitter в субботу, 4 апреля, передает DW.

.@Keir_Starmer has been elected as Leader of the Labour Party with 56% of the vote. For full results, head to our website 👉 https://t.co/MX60gY8CA1 #LabourLeadership pic.twitter.com/uc3r7NzdBb — The Labour Party (@UKLabour) April 4, 2020

Стармер заменит Джереми Корбина, под руководством которого Лейбористская партия на выборах в декабре потерпела сокрушительное поражение, получив самые плохие результаты с 1935 года.

Смена партийного курса

В ходе выборов нового партийного председателя, центрист Стармер одержал победу над Ребеккой Лонг-Бейли, которую поддерживало левое крыло лейбористов. Наблюдатели расценивают это как символ смены курса Лейбористской партии. Третий кандидат – депутат Палаты Общин Лиса Нэнди, по мнению экспертов, не имела никаких шансов на успех.

В результате парламентских выборов в декабре 2019 года лейбористы не только получили худшие результаты с 1935 года, но и уступили консерваторам многие из своих традиционных электоральных бастионов. После этого 70-летний Джереми Корбин, который возглавлял партию с 2015 года и проводил явно левый курс, объявил об уходе в отставку. По мнению многих избирателей, лейбористы потерпели крах на выборах из-за нечеткой позиции Корбина по "Брекзиту".