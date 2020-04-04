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В Великобритании новым главой Лейбористской партии избран Кир Стармер

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  • 4.04.2020, 16:26
В Великобритании новым главой Лейбористской партии избран Кир Стармер

Выборы нового председателя прошли после сокрушительного поражения лейбористов на последних выборах.

В Великобритании новым председателем оппозиционной Лейбористской партии избран теневой министр партии по вопросам "Брекзита" Кир Стармер. Он одержал победу, получив 56 процентов голосов членов партии, сообщили лейбористы в своем микроблоге в Twitter в субботу, 4 апреля, передает DW.

Стармер заменит Джереми Корбина, под руководством которого Лейбористская партия на выборах в декабре потерпела сокрушительное поражение, получив самые плохие результаты с 1935 года.

Смена партийного курса

В ходе выборов нового партийного председателя, центрист Стармер одержал победу над Ребеккой Лонг-Бейли, которую поддерживало левое крыло лейбористов. Наблюдатели расценивают это как символ смены курса Лейбористской партии. Третий кандидат – депутат Палаты Общин Лиса Нэнди, по мнению экспертов, не имела никаких шансов на успех.

В результате парламентских выборов в декабре 2019 года лейбористы не только получили худшие результаты с 1935 года, но и уступили консерваторам многие из своих традиционных электоральных бастионов. После этого 70-летний Джереми Корбин, который возглавлял партию с 2015 года и проводил явно левый курс, объявил об уходе в отставку. По мнению многих избирателей, лейбористы потерпели крах на выборах из-за нечеткой позиции Корбина по "Брекзиту".


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