Нация защищает своих 1 5.04.2020, 9:41

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Как французы эвакуируют граждан из-за рубежа даже на краю света.

Президент Франции в пятницу, 3 апреля, посетил Кризисный центр поддержки при МИДе, чтобы показать, что в «это трудное время», как и всегда, «Даже на краю света нация защищает своих». Официальное сообщение с таким заголовком размещено по итогам визита на сайте Елисейского дворца, пишет «Новая газета».

Центр работает круглосуточно и ежедневно. Президент поблагодарил сотрудников Центра (их 220) и заявил, что «нация может гордиться» результатами их труда. То, что они уже помогли вернуться на родину «132 тысячам французов» из 140 стран, «порой с края света», «в чрезвычайно сложных условиях» — «это подвиг», сказал Макрон.

«Быть француженкой или французом — это кое-что значит даже на другом конце света», — заверил глава Французской Республики.

Подчеркнул: «Когда вы растеряны или встревожены, нация приходит к вам на защиту».

Никаких сроков завершения работы по репатриации соотечественников власти Франции не предусматривают.

Конечно, сейчас трудно что-либо предсказывать, но на сегодняшний день невозможно представить себе ситуацию, при которой власти объявят: дорогие сограждане, мы закрываем для вас границы вашей родной страны с полуночи 4 апреля или, например, 5 мая.

Нет, работа продолжится, и «ближайшие недели будут все такими же трудными» для сотрудников Кризисного центра, подчеркнул Макрон.

Пока работа ведется довольно быстро: 27 марта МИД говорил о 30 тысячах желающих вернуться, 31 марта — о 10 тысячах, 3 апреля — о том, что таких осталось «менее 4 тысяч».

Цифра не может быть более точной, потому что новые «желания» продолжают приниматься постоянно.

В министерстве говорят, что сложности с переправкой сограждан на родину возникают главным образом из-за ограничений, установленных в некоторых странах, а также «логистических проблем»: среди 4 тысяч желающих срочно вернуться — большинство находится «в основном в отдаленных точках» или там, где все авиарейсы отменены.

Кроме того, порой авиакомпании устанавливают «запретительные цены» или не хотят брать на борт граждан стран Европы, где сейчас «эпицентр» эпидемии. Французские дипломаты пытаются договориться или ищут альтернативные варианты (как, например, в Лиме — где после закрытия аэропорта удалось получить «добро» на использование военного аэродрома; или в Мьянме, где тайская компания отказалась брать французов на борт из-за отсутствия результатов теста на COVID-19 (которые в стране сделать было нельзя), — и посольство договаривалось с Катарскими авиалиниями).

О серьезных сложностях французов — например, на Филиппинах, в Новой Зеландии, на Маврикии, в Джибути, Мьянме, в Доминиканской Республике и в Австралии (где несколько студентов, у которых закончились деньги, «вынуждены были ночевать на улице») — время от времени сообщают французские СМИ (как и об отдельных жалобах на «плохую работу» сотрудников некоторых французских посольств), но о существовании системной проблемы речи пока не идет.

Теоретически большие сложности у властей Франции могут возникнуть в случае, если сотни тысяч французов, живущих за границей постоянно (всего таких 2,5 млн), в ближайшее время решат вернуться на родину — главным образом из-за потери работы и приостановки учебы, — предупреждает Анн Женете, представительница комиссии по иностранным делам Нацсобрания от макроновской партии «Вперед, Республика!».

Зная об этой перспективе, МИД Франции «настоятельно рекомендует» согражданам, постоянно живущим в других странах, оставаться там по меньшей мере до завершения «санитарного кризиса». «Настоятельная рекомендация» ни в коем случае не означает «запрет», но «приоритет будет отдан тем», кому нужно вернуться по «неотложным причинам» и тем, кто «застрял» в отпуске или в командировке.

Для иностранцев границы Франции сейчас закрыты — за исключением тех людей, которые имеют вид на жительство.

Что касается находящихся в стране россиян, то посольство РФ в Париже к моменту подписания номера не ответило на запрос «Новой газеты». 27 марта в посольстве сообщали, что из 1000 запросов составили «основной список нуждающихся в отправке — это более 800 человек».

Последнее сообщение на сайте посольства датировано 2 апреля, когда оно рекомендовало россиянам, желающим вернуться на родину, взять билет в Минск на рейс компании «Белавиа», а уже из Минска добираться в Россию.