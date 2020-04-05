«Каждая смена – это война» 2 5.04.2020, 13:20

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Врачи и медсестры из Италии рассказали о борьбе с коронавирусом.

В Италии – 10 тысяч инфицированных COVID-19 медиков. 116 из них умерли. Больше всего жертв среди семейных врачей.

Доктора, медсестры, водители скорой помощи и пациенты из Италии рассказали "Настоящему Времени", что происходит в больницах и отделениях интенсивной терапии, где лечат от коронавируса.

"Я не могу ни пойти в туалет, ни выпить воды"

"У меня много коллег, друзей – медиков, медсестер – позитивных на вирус. Даже если мы постоянно моем руки – у нас уже дерматит, у нас уже трещины на руках – но мы все время в этом окружении, и вирус очень контагиозный", – рассказывает Елена Савчук.

Елена – украинка. 10 лет она работает врачом в Италии. Сейчас дежурит в приемном отделении больницы в провинции Новара, куда привозят инфицированных COVID-19. Каждая ее смена начинается с того, что Елена надевает специальный защитный костюм:

"Это все у меня занимает примерно 15 минут. От того, как я оденусь, будет зависеть, как я буду себя чувствовать на протяжении дежурства. Если я неправильно надену маску, она будет мне давить – я должна потом это терпеть на протяжении всего дежурства, так как я не могу ничего поправить. Я не могу в это время ни пойти в туалет, ни выпить воды. Потом снятие костюма – это тоже процедура. После окончания дежурства нужно снять все так, чтобы не контактировать с внешней поверхностью этой одежды".

Фото: currenttime.tv

Врачи пишут на защитных костюмах свои имена, чтобы хоть как-то различать друг друга: "Все одеты в одинаковые костюмы, не понимаешь, где кто, не понимаешь, кому что сказать. Не понимаешь больных, так как не можешь читать по губам", – рассказывает Елена.

2 апреля тесты на коронавирус сдали более 6 тысяч медиков в Пьемонте. Позитивными оказались 811 человек, то есть 13%. Различные медицинские ассоциации требуют от правительства Италии делать регулярные тесты всему медперсоналу, даже без симптомов. Но им отказывают, ведь если тестировать весь медперсонал, то сотни врачей с положительными результатами на вирус будут вынуждены остаться дома в изоляции.

Мартина Туриани – медсестра отделения интенсивной терапии в Пезаро. В этом городе уровень смертности от коронавируса – один из самых высоких.

Фото: currenttime.tv

"Моя больница превратилась в COVID-госпиталь, – говорит Мартина. – С конца февраля пациентов становилось все больше и больше. К сожалению, росло количество инфицированных, которые нуждались в интенсивной терапии, то есть были в критическом состоянии".

"Ситуация очень тяжелая, мы не справляемся, – продолжает медсестра. – Не хватает лекарств, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, не хватает медперсонала, рук. Каждая смена – это война. Мы смогли оборудовать 40 мест интенсивной терапии – раньше было восемь. И все 40 заняты тяжелыми пациентами".

Тяжелыми пациентами становятся и сами медработники. Мартина говорит, что не у всех врачей и медсестер есть маски нужного уровня защиты: "Мы работаем в масках с фильтром FF2, которые не на сто процентов нас защищают. Должны быть FF3 – увы, таких масок у нас нет и не будет. Но многие медики в Италии работают в простых хирургических масках".

"Мы бьемся головой о стену, так как вы продолжаете гулять"

У врача итальянской клиники Елены Савчук в Украине осталось много друзей и коллег. Елена переживает, что то, что происходит в Италии, может повториться и у нее на родине: "Для украинского народа есть только один выход – не встретить этот вирус. Если кто-то думает пойти в магазин купить лимон, чтоб поднять иммунитет, – лучше сидите дома, чтобы не встретить в том магазине этот вирус и не разнести его по всей семье! Никакая медицина, даже такого уровня, как в Италии и других европейских странах, в США не сможет лечить такую массу людей, тяжелых больных".

Даниэль Валенте – водитель спецавтомобиля скорой помощи. Он записал видео для нас, чтобы как можно больше людей соблюдало карантин: "Я только что вернулся – отвозили на госпитализацию пациента, инфицированного коронавирусом. Я должен сказать, что наши больницы переполнены – настоящий коллапс. Персонал истощен, – рассказывает Даниэль. – Мы, медики бьемся головой о стену, так как вы продолжаете гулять. Я обращаюсь к вам: в ваших странах все только начинается, а мы уже боремся с этим. Не думайте, что это какое-то легкое заболевание, с которым просто справиться, и что оно вас не коснется. К сожалению, оно опасно даже для молодых".

Фото: currenttime.tv

Медсестра из города Фано Микеле Вентури написала в фейсбуке письмо премьеру Италии Джузеппе Конте – описала свой рабочий день в аду больницы. "Премия в размере 100 евро для медицинских работников... Вы знаете, господин премьер, я благодарю вас и правительство, но я хотела бы сказать вам, что моя работа стоит гораздо больше!" – отметила Микеле. Премьер Италии ответил медсестре во время выступления в парламенте: он сказал, что правительство не забудет героизма медперсонала.

"Они пытаются спасти каждого". Рассказ пациента

"Очень тяжело думать про героизм, когда не знаешь, что ты сможешь сделать. Когда поступает 5-10 больных – а отделение уже переполнено. И другие отделения уже переполнены. И ты боишься, что у тебя не будет лишней маски, чтобы дать им кислород", – говорит врач Елена Савчук.

Итальянского журналиста Карло Гаэта врачи буквально вытащили с того света. 15 дней – на грани жизни и смерти. 2 апреля его перевели в обычную палату в госпитале Леньяно в Ломбардии. Он согласился дать нам интервью.

"Я почти потерял сознание, – рассказывает Карло о своей болезни. – Жар не получалось сбить. Настал момент, когда я почти не мог дышать. Меня госпитализировали и начали интенсивную терапию, надели этот знаменитый скафандр, который надевают на голову, который дает тебе кислород".

Фото: currenttime.tv

Карло был 141-м пациентом в этом COVID-госпитале в Ломбардии. И решился записать видео, как только смог немного говорить: "Я делаю это для медиков. Медсестры госпиталя Леньяно – они крутые, вы не понимаете, на какие жертвы они идут ради нас. Я видел, как они пытаются спасти каждого. Но такое непомерное количество пациентов – это не их вина".

Дизайнер Giorgio Armani тоже написал письмо итальянским медикам с благодарностью, а на его фабриках уже начали шить для них защитные костюмы. Модный дом Prada шьет маски для медперсонала, а болонская фабрика Ferrari готовится выпускать аппараты искусственной вентиляции легких.