Алекс Кремер: Вероятность общенациональный эпидемии в Беларуси чрезвычайно высока 27 5.04.2020, 19:19

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Фото Ana Mocreac \ wolrdbank.org

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси считает, что правительству необходимо сделать три первоочередных шага.

Две недели назад правительство Великобритании попросило граждан оставаться дома. Даже при этом Правительство подверглось критике как внутри страны, так и за рубежом за то, что это было сделано слишком поздно, пишет глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

По распространению вируса Беларусь отстает от Соединенного Королевства ровно на 13 дней, а с большинством стран ЕС временной разрыв даже больше. 20 марта в Беларуси насчитывалось столько же случаев инфицирования в расчете на один миллион населения, сколько и в Великобритании по состоянию на 7 марта. Таким образом, у Беларуси, как представляется, есть несколько дней, чтобы подготовиться к возможному наступлению эпидемии и сделать три первоочередных шага.

Шаг № 1 – Мобилизация усилий по противодействию эпидемии. Подготовка медицинских служб к резкому росту случаев вирусной пневмонии является первоочередным приоритетом. Мы работаем с Министерством здравоохранения и Всемирной организацией здравоохранения по определению перечня необходимых медицинских средств. Правительству возможно потребуется помощь со стороны других организаций системы ООН в определении источников поставок этих медицинских средств, поскольку становится все труднее найти многие из них на мировых рынках. Если Республике Беларусь понадобится финансовая поддержка для закупки этих средств, Всемирный банк готов помочь.

Шаг № 2 – Социальное дистанцирование. Следующий критически важный шаг не может быть сделан только силами законодателей. Этот шаг должен сделать каждый гражданин Республики Беларусь. ВОЗ советует приложить усилия каждому из нас. Социальное дистанцирование означает сведение к минимуму контактов между людьми. В противном случае эпидемия будет разрастаться столь стремительно, что она подорвет систему общественного здравоохранения, и люди будут умирать, потому что не будет хватать врачей и оборудования для лечения. Вероятность общенациональной эпидемии в стране чрезвычайно высока, но чем медленнее будут темпы ее распространения, тем лучше справятся службы здравоохранения. В отсутствие социального дистанцирования число инфицированных может удваиваться каждые три дня, однако, как показывает опыт Уханя, в условиях социального дистанцирования существует шанс стабилизировать ситуацию. Скорее всего, нам всем придется оставаться дома в течение нескольких месяцев. Школы могут закрыться. Предприятия, не занятые производством продукции первой необходимости, должны будут приостановить деятельность. Должностным лицам нужно будет работать дома, используя персональные компьютеры. Придется временно отказаться от привычной бюрократической практики.

Оставаясь дома, мы спасаем жизни. Это так просто. Белорусы будут готовы и будут стремиться к самоизоляции как своему социальному долгу. Но также очень важно, чтобы власти страны руководили процессом, показывая, как вести себя в сложившейся ситуации, и объясняли серьезность кризиса.

Шаг № 3 - Расширение социальных программ. Многие белорусы потеряют работу в 2020 году. Еще больше белорусов ощутят падение покупательной способности своих зарплат. Даже в отсутствие коронавируса Беларусь вступала в рецессию, и сейчас сотни тысяч белорусов столкнутся с финансовыми трудностями в связи с сокращением экономической активности в глобальном масштабе. Поэтому во всем мире Правительства усиливают программы адресных денежных выплат наименее обеспеченным гражданам в надежде на спад эпидемии. Всемирный банк и ранее рекомендовал Республике Беларусь осуществить меры по усилению программы государственной адресной социальной помощи (ГАСП). В складывающейся ситуации данная рекомендация актуальна как никогда ранее.

Готовность медицинских служб, социальное дистанцирование и адресная социальная помощь – это три взаимосвязанных шага. Их необходимо предпринять в течение ближайших дней, а не недель или месяцев. Также нужно подумать о том, как поддержать частный сектор и как обеспечить возможность детям для продолжения учебы в условиях, когда они не смогут посещать школу.

Каждый день на этой неделе, когда я захожу в свою электронную почту Всемирного банка, мой почтовый ящик полон сообщений. От моих коллег по всему миру я узнаю буквально сотни примеров того, как страны готовят свои медицинские службы, как лидеры объясняют людям принципы социального дистанцирования и усиливают программы социальной помощи. 2020 год изменит нас всех, но Всемирный банк готов оказывать Беларуси поддержку в нахождении способов преодоления сложностей в течение этого непростого времени.