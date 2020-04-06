Вертикаль схлопнулась Илья Мильштейн

6.04.2020, 12:48

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Путин выглядит растерянным.

Он говорит медленно, тихо, изо всех сил стараясь не ошибиться при считывании текста с телесуфлера. Поза его как-то расслабленна, пальцы скрючены, взор напряжен и тосклив. Перед нами очень немолодой человек, явно не понимающий, какие решения ему принимать и какими словами подбадривать народ, внимающий речам своего законно избранного.

По-человечески его вроде бы можно понять: кто сейчас не растерян и кому точно ведомо, как следует правильно поступать, обращаясь к людям в эпоху победного шествия коронавируса по планете? Но по-человечески именно его понять как раз и невозможно. Альфа-самец, умело демонстрировавший бесстыдство и крутость в течение двух десятилетий при любых обстоятельствах, будь то гибель детей в Беслане, вербальное и физическое избиение белоленточной оппозиции или захват Крыма, должен и сегодня излучать абсолютную уверенность в завтрашнем дне. Увы, на сей раз не получается. Он опять провалился со своими увещеваниями и политическими решениями. Как и неделю назад, когда объявлял "выходные" и уже начинал отлынивать от управления страной.

Президент Путин сильно проигрывает в сравнении с коллегами, возглавляющими сопредельные или далекие страны. Вне зависимости от того, как они ведут себя на телеэкране. Президент Макрон доброжелателен, напорист, уверен в себе, вступает в личный контакт со зрителем, показывая, как надо правильно мыть руки. "Мутти" Меркель не скрывает боли и тревоги за немцев, буквально умоляя их заботиться о здоровье и подкрепляя слова личным примером: фрау канцлерин трижды тестировалась на коронавирус. Придурковатый Трамп делится с публикой рецептами скорейшего выздоровления.

Все они - живые люди, похожие на самих себя и верные своим моральным и аморальным установкам. Путин на себя не похож. И если верны слухи о том, что он болен, это поддается хоть какому-то, пусть неубедительному, объяснению. А если слухи неверны, то нельзя не поразиться тому, как глава государства внезапно разучился разговаривать с людьми. Вероятно, есть принципиальная разница между их вербовкой и обыкновенным человеческим состраданием.

В сухом остатке от его речей - равнодушие к соотечественникам и забота исключительно о собственном рейтинге. Оттого, выбирая между миллионами работников и десятками тысяч работодателей, он с легкостью продлевает "режим нерабочих дней" с сохранением зарплаты, а откуда банкротам брать деньги - это его мало интересует. Оттого все тяготы непопулярных решений взваливает на региональное начальство, а там хоть трава не расти. Разумеется, за собой он оставляет право жестко покарать не умеющих работать, и самые бездарные, вроде архангельского губернатора Орлова, для которого народ - "шелупонь", уже бегут в отставку, но справятся ли остающиеся, лишенные поддержки из центра?

Поразительное дело, но Путин сегодня самолично разрушает унитарное государство, которое так упорно выстраивал начиная с сентября 2004 года. Выясняется, что властным и безжалостным он умеет быть лишь в тех случаях, когда надо подгребать под себя власть и репрессировать несогласных граждан. Когда граждан надо спасать, президент слагает с себя ответственность и проявляет беспомощность. Ну да, "с божией стихией царям не совладать", но это же не значит, что царю в такие минуты дозволено добровольно отказываться от управления, робко надеясь, что беду одолеют как-нибудь без него. К слову, может, и одолеют, но зачем он тогда вообще нужен? Вопрос не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд. Вопрос решаемый.

Илья Мильштейн, "Грани"