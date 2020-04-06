Фельдшер — Минздраву: Вы ведете борьбу с фейками, но сами эти фейки и порождаете 2 6.04.2020, 18:50

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Владимир Макаренко записал видеообращение.

Фельдшер скорой помощи Владимир Макаренко продолжает записывать ролики и делать обзоры по ситуации с коронавирусом. На минувшей неделе медик выпустил два видео, посвященных проблеме заболевания.

Одно из них — благотворительное, пишет ex-press.by.

Четвертого апреля блогер совместно со своими партнерами РБУ2 и ПроПицца выпустил ролик, в котором рассказал, что на станцию скорой помощи в Борисове было доставлено 20 пицц в качестве обеда фельдшерам скорой помощи.

В своем свежем ролике Владимир Макаренко просит официальные лица давать правдивую информацию о состоянии дел.

— Вы ведете борьбу с фейками, но пропадая на три дня, не давая информацию и публикуя ее в виде ребусов, эти фейки и порождаете.

Фельдшер также напоминает о вреде самолечения и говорит о том, что в интернете часто всплывают слухи о якобы эффективном применении того или иного лекарства.

— Препараты разрабатывают. Читая исследования, можно понять, что все это пока в стадии разработки. Не надо травить себя и близких антибиотиками. Некоторые препараты, которые испытывают, например, противомалярийный, имеют сильные побочные эффекты.

Одной из больших тем для разговора стали религиозные праздники.

— Зачем вам туда ходить на эти сборища? Понятно, что «карантина нет». Но сидите дома. Вы вызовите пик заболеваемости. Ладно, вам все равно. Подумайте о тех, кому ИВЛ может попросту не хватить. Мир изменился, поймите, жизнь и образ жизни не будут прежними.

Медик также обратил внимание на те вещи, которые стоит с собой взять на случай госпитализации.

— Не набирайте кучу вещей с собой. Вас опросят, проводят в палату, скажут, что нужно а что нет, родственники вам передадут. Минимальный набор — это телефон, зарядка, паспорт и минимальное количество денег. Одевайтесь по погоде и захватите тапки.

Когда приезжает «красный ящик», в котором транспортируют больных с подозрением на коронавирус?

— Будем говорить откровенно, таких у нас в стране не много. В регионах их нет. Обычно выделена отдельная машина, которая перевозит больных с коронавирусом. Она обрабатывается после каждой поездки и выстаивается определенное время. К пациенту она приезжает 100% чистой от вирусов. Если приехали с боксом, то список озвученный ранее также актуален.