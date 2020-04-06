Автоэксперты назвали 10 лучших автомобилей для новичка 2 6.04.2020, 20:28

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иллюстрационное Фото

Лидером списка оказался Daewoo Lanos.

Профильные эксперты составили Топ-10 лучших автомобилей 2020 года для новичка. Рейтинг в первую очередь предназначен для реалистов, которые трезво оценивают собственные возможности, пишет lenta.ua.

Лидером списка оказался Daewoo Lanos. Для своих денег это очень надежный, выносливый и добротный автомобиль.

Второе место досталось Datsun mi-DO. Это автомобиль оснащен массой полезных функций и вполне подойдет для новичка.

Третью позицию занял Ravon R2. Эксперты отмечают, что даже базовая комплектация этого узбекского продукта имеет все необходимое для комфорта водителя на дороге.

Далее идет Renault Sandero Stepway. Это компактный и достаточно комфортный автомобиль.

На пятом месте оказался Volkswagen Polo. Специалисты называют данный вариант лучшим для украинских дорог из всех бюджетных предложений.

Шестую позицию заняла Skoda Rapid. Эта модель порадует новичка комфортным салоном и удобством в езде.

На седьмом месте расположился Kia Picanto.

Восьмая строчка рейтинга отошла Hyundai Creta.

Девятое место занял Renault Kaptur.

Замыкает Топ-10 лучших авто 2020 года для новичка Chery Tiggo 4. Модель получила просторный салон и уникальный дизайн, но самое интересное, что ее мультимедиа комплексом можно управлять даже не голосом, а жестами. Правда, разработчики просят водителей не быть излишне эмоциональными.