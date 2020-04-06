«Анализ на COVID-19 не брали, хронических заболеваний не было» 4 6.04.2020, 20:53

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В Минске от коронавируса умер мужчина, его жена в больнице.

Второго апреля минчанин Игорь потерял своего дедушку — 81-летнего Виктора Бурака. По словам Игоря, анализ на COVID-19 у его деда не брали, но в свидетельстве указана причина смерти: коронавирусы. Минчанин говорит, что у его деда не было хронических заболеваний: несмотря на возраст, мог таскать мешки с картошкой и ходить нараспашку холодной зимой. Сейчас вдова Виктора Бурака, Валентина, лежит в больнице с подтвержденным COVID-19, пишет onliner.by.

— Неделю назад — в субботу или воскресенье — он вернулся из военного госпиталя из Боровлян. Дед был приравнен к ветеранам ВОВ. Он каждый год ходил в 11-ю поликлинику, и ему давали направление в Боровляны на плановое оздоровление в госпитале. В этот раз его отправили домой после двух, а не трех недель, как обычно. Дед сказал, что в госпитале что-то непонятное: то ли инфекция, то ли еще что, не вдавался в подробности. При этом его не проверяли на коронавирус. Дед вернулся, мы с ним повидались, все нормально, — вспоминает Игорь.— Он был здоровым деревенским мужиком (родился в Молодечненском районе), зимой ходил с расстегнутой рубашкой, чтобы легче дышать. Никогда не боялся мороза, ни разу даже не кашлянул.

На следующий день Виктор Бурак стал плохо себя чувствовать. Но, как истинный деревенский мужчина, понадеялся, что все пройдет.

— Я сказал ему вызвать скорую, ведь гуляет эпидемия, но он отказался. Через пару дней они позвонили и сказали, что деду еще хуже — бабушка вызвала участкового врача. Он пришел, послушал и сказал, что есть подозрение на пневмонию. Прописал антибиотики и ушел. Никаких анализов не брал, ничего. Через два дня деду стало совсем плохо: температура под сорок, мы вызвали скорую.

Пенсионера сначала положили в 10-ю клиническую больницу, оттуда отвезли в «инфекционку». Через два дня он умер.

— У него выявили двустороннее воспаление легких. А я просто понимаю, что коронавирус не поражает одно легкое, а сразу два. Анализ на COVID-19 у него не брали — только при вскрытии уже написали код B97.2 (согласно международной классификации болезней, «коронавирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках». — Прим.), — говорит Игорь. После вскрытия в морге родственникам не дали провести церемонию прощания. Забрали одежду, отвезли в крематорий и сожгли — прах позже отдадут его дочке.

84-летняя вдова Виктора Бурака, Валентина, сейчас лежит в 10-й больнице, у нее диагностировали коронавирус. С ней в палате лежат еще три бабушки с COVID-19.

— Честно говоря, я не уверен, что бабушка оттуда выберется. Сейчас она себя хорошо чувствует, но это же период инкубации — неизвестно, что будет дальше, — говорит Игорь. — У деда не было никаких хронических заболеваний, только давление повышенное. Но и у меня оно высокое, хотя мне 33 года.