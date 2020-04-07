Видеофакт: в Новолукомле медики в защитных костюмах забрали студентку 1 7.04.2020, 22:51

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Девушка учится в Витебске.

В Новолукомле медики в защитных костюмах забрали студентку.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

Новолукомль, Витебская область. «Забрали девушку, которая училась в Витебске, студентка», - сообщает подписчик.

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