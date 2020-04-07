Видеофакт: в Новолукомле медики в защитных костюмах забрали студентку

Видеофакт: в Новолукомле медики в защитных костюмах забрали студентку1
- 7.04.2020, 22:51
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Девушка учится в Витебске.
В Новолукомле медики в защитных костюмах забрали студентку.
Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».
Новолукомль, Витебская область. «Забрали девушку, которая училась в Витебске, студентка», - сообщает подписчик.
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