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Видеофакт: в Новолукомле медики в защитных костюмах забрали студентку

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  • 7.04.2020, 22:51
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Видеофакт: в Новолукомле медики в защитных костюмах забрали студентку

Девушка учится в Витебске.

В Новолукомле медики в защитных костюмах забрали студентку.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

Новолукомль, Витебская область. «Забрали девушку, которая училась в Витебске, студентка», - сообщает подписчик.

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