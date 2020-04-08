«Ужасно, как кладут в капсулу, которая напоминает гроб» 5 8.04.2020, 22:59

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На Славгородской улице

Фото: svaboda.org (rfe/rl)

Как коронавирус изменил Славгород, который пережил радиацию.

В Славгороде за неполную неделю с подозрением на заражение COVID-19 попало более двух десятков человек. У четырех коронавирусная инфекция подтвердилась. Под медицинским наблюдением остаются еще 13 человек: 4 в Могилеве и 9 в Славгороде.

Славгородский район один из наиболее пострадавших в регионе от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Под отселение попали 25 здешних деревень, пишет «Радыё Свабода».

«Казалось, радиацию пережили и теперь нас беды должны были обходить стороной»

По словам жителей, в райцентре о госпитализации в местную больницу женщины с подозрением на COVID-19 стало известно в субботу, 4 апреля. Слухи об этом мгновенно разнеслись по Славгороду. На улицах заметно поубавилось людей, а те, что выбирались из домов, были в масках, рассказывает одна из первых собеседниц, молодая женщина.

«Я почему-то была уверена, что Славгород- самое безопасное место, - говорит она. - Казалось, радиацию пережили и теперь нас беды должны обходить стороной, а тут такое...».

Фото: svaboda.org (rfe/rl)

Женщина, которую забрали в больницу, из той же деревни, что и собеседница. Накануне она завезла туда детей, а потом пришлось срочно ехать к ним. Женщина не знает, от кого землячка заразилась. В деревне говорят, что от сына, который приехал с заработков из России.

Собеседница считает, что сейчас каждому нужно быть готовым к тому, что придется полежать несколько недель в инфекционке.

«Ужасно другое, - подытоживает она. - Когда приезжает скорая помощь и тебя кладут в капсулу, напоминающую гроб. А потом о тебе люди начинают говорить разное. Мы же в маленьком городе живем...».

Четыре пациента с коронавирусом и 13 на подозрении»

Случай коронавирусной инфекции в Славгороде был официально подтвержден 6 апреля.

Фото: svaboda.org (rfe/rl)

В тот же день из медицинской среды стало известно, что больную COVID-19 женщину и еще четырех человек с подтвержденным положительным тестом накануне ночью перевезли в Могилевскую инфекционную больницу. Контакты же первого уровня остались в Славгороде ждать результатов обследования.

Позже стало известно о госпитализацию работников Славгородского филиала акционерного общества «Бабушкина крынка». На предприятии удалось выяснить, что в настоящее время в районной больнице 9 их водителей.

Фото: svaboda.org (rfe/rl)

В Центральной районной больнице сообщили, что на 8 апреля подтверждены случаи коронавирусной инфекции у четырех жителей района. Они под наблюдением в Могилеве. Там же с признаками острого респираторного заболевания пребывают еще четверо. В Славгородской же больнице находятся 9 человек. У двоих тесты не подтвердили коронавирус, но они останутся под медицинским наблюдением на две недели. Еще 7 - ждут результатов.

Выяснить удалось, что женщина, которую первой госпитализировали с коронавирусом, переведена из реанимации могилевской больницы в общую палату.

«Кого ни спроси - боятся. Надо было карантин вводить»

Тем временем, жители Славгорода сетуют на отсутствие информации, что происходит с коронавирусной инфекцией в райцентре. Это дает основания для паники и слухов.

Фото: svaboda.org (rfe/rl)

«Ничего не знаем, что делается, но должны, - говорит прохожая неподалеку от больницы. - Живем тем, что баба бабе рассказала. А районке нашей запретят о таком писать. Не поверите - мы тут как на фронте. Не знаем, откуда выстрелит».

Улицы райцентра пусты. Редкие прохожие, которые выходят по своим делам из домов, стараются поскорее вернуться. Новый жилой массив на окраине улицы Калинина также «неживой». Он заселен преимущественно молодежью.

«Конечно же в Славгороде говорят о коронавирусе, - отмечает молодой мужчина, который вывел на прогулку дочь. - Кого ни спроси все боятся. Многие говорят, что надо было карантин вводить. Сады и школы закрыли бы тогда. А так, дети трутся между собой и инфекцию могут передавать».

Фото: svaboda.org (rfe/rl)

Собеседник в маске говорит, что у него грипп. Врачи сбивают температуру и говорят, чтобы он вызвал их, когда препараты не помогут. Мужчина объясняет, что сейчас каждый в Славгороде любую простуду воспринимает как коронавирус. Трехлетняя дочь, устав слушать взрослых, спросила у журналиста, болен он, так как в маске. Услышав отрицательный ответ, похвасталась, что ей, «как папе, в руку сделали укол».

«Люди придерживаются самоизоляции...».

Еще один житель микрорайона на Калинина отмечает, что до коронавируса здешние игровые площадки были полны детворы. Теперь же на ней ни души.

«Город пустой, - говорит он. - Люди придерживаются самоизоляции. Все сидят по дворам. Я, как пенсионер, только собаку вывожу и никуда больше».

Фото: svaboda.org (rfe/rl)

Немало собеседников сетует, что в местных аптеках не купить масок и дезинфекционных средств. Провизоры признают проблему и говорят: спрос на такие товары высок и не всегда успевают их подвозить. Если доставляют, то мгновенно разбирают.

На утро 8 октября, по словам начальника областного управления здравоохранения Александра Старовойтова, на Могилевщине было подтверждено 30 случаев коронавирусной инфекции. За сутки количество больных увеличилось на 9 человек. Двое пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

Фото: svaboda.org (rfe/rl)

Первый случай коронавирусной инфекции был выявлен 1 апреля у медика из Кричева. Она заразилась в Витебске на курсах повышения квалификации. Сейчас от коронавирусной инфекции в области лечатся кроме жителей Славгорода и Кричева также жители Могилева, Бобруйска, Кировска , Могилевского района и Осипович.