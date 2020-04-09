На Луне нашли ценные ресурсы, которые могут заменить земные 5 9.04.2020, 9:37

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иллюстрационное фото charter97.org

Полезные ископаемые находятся почти на поверхности планеты.

Ученый Владислав Шевченко из российского Государственного астрономического института имени Штернберга назвал лунные ресурсы, которые с легкостью смогут заменить земные. По словам эксперта, в будущем проще будет слетать на Луну, нежели бурить глубокие дорогостоящие шахты и добывать полезные ископаемые на Земле, пишет lenta.ua.

Одним из таких доступных лунных ресурсов является иридий. Он достаточно распространен на спутнике, но его не хватает на Земле. Между тем этот элемент необходим для производства дисплеев. О критичной нехватке иридия стало известно в 2019 году. После этого промышленность была вынуждена искать ему замену. Это яркий пример того, что даже привычные для жителей Земли вещи могут зависеть от ресурсов, которые в недалеком будущем, возможно, останутся только на Луне.

В список таких же редких металлов попала платина, и речь уже не идет о том, чтобы его использовать при изготовлении ювелирных изделий. Данный элемент широко распространен в электронике, его используют при строительстве авиационных и космических аппаратов. Ученый вспомнил об одном из неудачных запусков. Проблема возникла именно из-за дефекта при пайке, поскольку производители хотели сэкономить на ценном металле.

При этом ученый отметил, что добывать минеральные и органические образования на Луне не сложно, поскольку полезные ископаемые находятся в поверхностном слое. Это возможно делать даже при нынешнем развитии науки. Тем более что никакой сложной техники для подобной добычи не потребуется. Достаточно лишь взять обычный скреп и снять поверхностный слой, где лежит большое количество ценных ресурсов.