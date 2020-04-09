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В Германии создали крошечного самоходного робота

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  • 9.04.2020, 13:43
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В Германии создали крошечного самоходного робота

Аппарат может автономно работать внутри человеческого организма.

Ученые из Германии создали самый миниатюрный самоходный роботизированный аппарат, пишет lenta.ua. Его габариты не превышают одного миллиметра в длину. Однако скромные размеры позволяют роботу самостоятельно передвигаться в пространстве за счет реактивного двигателя. Более того, он способен перенести критическую деформацию и не утратить работоспособность.

Прототип был создан 10 лет назад, а до настоящего времени специалисты совершенствовали аппарат.

Робот получился невероятно гибким и при этом достаточно автономным. Ученые разместили микро- и наноразмерные компоненты на поверхности кремниевого чипа, а также настоящие реактивные двигатели.

Робот создавался с целью автономной работы внутри человеческого организма. Он может доставить лекарственные препараты к конкретному внутреннему органу, а также выполнить ряд других задач.

Созданный прототип пока не готов для такого применения. Однако ученые утверждают, что развитие технологий позволит в ближайшем будущем испытать новинку на практике.


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