В Германии создали крошечного самоходного робота

В Германии создали крошечного самоходного робота1
- 9.04.2020, 13:43
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Аппарат может автономно работать внутри человеческого организма.
Ученые из Германии создали самый миниатюрный самоходный роботизированный аппарат, пишет lenta.ua. Его габариты не превышают одного миллиметра в длину. Однако скромные размеры позволяют роботу самостоятельно передвигаться в пространстве за счет реактивного двигателя. Более того, он способен перенести критическую деформацию и не утратить работоспособность.
Прототип был создан 10 лет назад, а до настоящего времени специалисты совершенствовали аппарат.
Робот получился невероятно гибким и при этом достаточно автономным. Ученые разместили микро- и наноразмерные компоненты на поверхности кремниевого чипа, а также настоящие реактивные двигатели.
Робот создавался с целью автономной работы внутри человеческого организма. Он может доставить лекарственные препараты к конкретному внутреннему органу, а также выполнить ряд других задач.
Созданный прототип пока не готов для такого применения. Однако ученые утверждают, что развитие технологий позволит в ближайшем будущем испытать новинку на практике.