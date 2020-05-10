Неудобные вопросы о войне 19 10.05.2020, 9:16

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Ответ известного блогера сторонникам Сталина и любителям «можем повторить».

Так, друзья — сегодня публикую давно задуманный пост с неудобными вопросами о Второй Мировой войне — которые по-хорошему мы должны задавать властям и историкам — но которые к большому сожалению тонут сейчас в громе салютов и вскриках "можем повторить!". Еще войну любят перекручивать для возвеличивания фигуры диктатора и тирана Сталина — обеление которого сейчас снова наметилось в России для укрепления и цементирования современной диктатуры, пишет в ЖЖ известный белорусский блогер Максим Мирович.

А между тем — это очень важные вопросы, только лишь разобравшись в которых можно не допустить повторения снова такой трагедии, как война. Учится на ошибках не стыдно — стыдно не делать выводов и периодически намекать людям на то, что если что-то подобное случится снова — то мы снова героически повторим 40 миллионов погибших и десятки разрушенных городов. Лично я не хочу, чтобы война повторилась — в XXI веке люди вообще не должны воевать между собой, решая все имеющиеся проблемы исключительно языком дипломатии. И именно поэтому мы должны задавать вопросы о прошлой войне — чтобы снова не повторять тех же самых ошибок.

Итак, в сегодняшнем посте — шесть неудобных вопросов о войне.

1. Почему вообще началась война на территории СССР?

В официальной советской историографии (и в нынешней российской, которая недалеко ушла от советской) всегда педалировалась тема неожиданного и внезапного начала войны — это всячески подчеркивалось в художественных произведениях и официальной советской пропаганде. К примеру, в старом минском музее на тему войны (который был открыт еще во времена СССР) первый зал начинался с фигуры гигантского пенопластового немецкого танка, который рвет "пакт о ненападении" Риббентропа-Молотова, а в старом советском фильме-эпопее "Падение Берлина" война застает главного героя в поле, где ему на голову начинают внезапно сыпаться немецкие бомбы. Никто кстати мне до сих пор не объяснил, зачем и почему немцы в этом фильме бомбили пустое поле.

На самом деле все эти рассказы, рассчитанные чисто на эмоциональную реакцию, были призваны заболтать суть самого события — а почему, собственно, началась война на территории СССР? Что Советский Союз сделал для того, чтобы данную войну предотвратить? Никто и никогда толком не отвечал на эти вопросы — потому что они потянут за собой множество других вопросов, крайне неудобных для СССР — это так называемая "Зимняя война" 1939 года против Финляндии, а также раздел Польши — в котором СССР и Германия выступали как союзники и даже провели совместный парад в Бресте.

В общем — никто и никогда не задавал этих вопросов советскому правительству, как никто не задает этих вопросов и сейчас — проще клеить на машины наклейки "Еду на Берлин за немками!" и время от времени вскрикивать "можем повторить!".

2. К чему готовился СССР перед июнем 1941 года?

Крайне неудобный вопрос для всех крикунов "можем повторить" — а к чему, собственно, готовился СССР до июня 1941 года? В СССР любили рассказывать сказки о "крайне слабой и неподготовленной Красной армии" — но на самом деле эти россказни достаточно далеки от правды. Уже к 1935 году Красная армия представляла собой весьма внушительную силу — в сухопутных войсках было 119 дивизий (87 стрелковых и 32 кавалерийских), а также 17 отдельных бригад — 12 танковых и 5 стрелковых. Личный состав этой армии насчитывал почти миллион человек, они имели 4.400 танков, танкеток и бронеавтомобилей. Еще была авиация и флот — там служили еще 220 тысяч человек, и последующие 6 лет эти силы продолжали только накапливаться.

К июню 1941 года Красная армия СССР была внушительной и грозной силой — которая могла бы остановить любую армию тогдашней Европы, если бы действительно готовилась к обороне. Возникает логичное предположение — что СССР готовился не к обороне, а к чему-то совсем другому. К чему именно? Хочу напомнить про свой давнишний пост "Как СССР хотел завоевать весь мир" — собственно, к "освободительному походу на Европу" Красная армия и готовилась. Об этом говорят в том числе и события первых дней войны — немцы брали без боя целые эшелоны, на платформах которых стояли новенькие в масле танки моделей "КВ", а также и другие. Не стояли на боевых позициях — а стояли на грузовых платформах, готовые к "отправке на Запад" — 6,5 тысяч танков фактически попросту "подарили" врагу, втрое увеличив состав танковых войск Германии.

Если бы СССР действительно готовился обороняться — никакой Гитлер никуда не продвинулся бы дальше Бреста. Хочу напомнить, как выглядит война страны, которая действительно готовилась обороняться — в 1939 году маленькая Финляндия устояла против мощнейшей армии СССР, отбив противника с потерями 1 к 7 — на одного погибшего финна пришлось 7 убитых советских солдат.

Никто и никогда в СССР не поднимал этих вопросов — к чему, собственно, готовился СССР перед летом 1941 года? В нынешней России эти вопросы тоже, увы, задавать не принято.

3. Почему 1,5 миллиона советских граждан воевали против СССР?

Советская историография рассказывает сказки о том, что "весь советский народ поднялся на битву с врагом", пытаясь замылить тем самым фактическую катастрофу 1941 года — целых 4 миллиона солдат в 1941 году сдались в плен немцам, а более миллиона бывших советских граждан фактически перешли на сторону врага и стали воевать против СССР. На территории СССР существовала даже отдельная Локотская республика — она просуществовала с 1941 по 1943 год и подчинялась немецким оккупантам, а также имела собственную армию.

В советской историографии упоминали "отдельные имена предателей", иногда могли вспомнить про Власова, но о количестве воевавших против СССР людей старались не упоминать — создавалось ощущение, что Власов был кем-то вроде лесного бандита с парой десятков приспешников — а между тем, армия Власова насчитывала не менее 130 тысяч человек, воевала в том числе под бело-сине-красным триколором, а ее руководители расценивали Вторую мировую войну на территории СССР как продолжение "Гражданской войны" двадцатилетней давности. Всего же, с учетом других соединений и тыловых частей — на стороне оккупантов воевало более миллиона советских граждан — разные исследователи называют цифры от 1 до 2 миллионов.

Почему так случилось? Виновна ли в этом советская власть с ее продразверстками, репрессиями против казаков, раскулачиваниями и устроенными Голодоморами? А может, это было связано с политикой Сталина, который всех побывавших в плену отправлял в концлагеря? Можно ли представить такой процент предателей например в Финляндии, на которую напал СССР двумя годами ранее? Если нет — то почему? — все эти вопросы не задавались как в СССР, так и не задаются сейчас. Проще кричать "можем повторить!" Что вы можете повторить? Миллион коллаборационистов?

4. Почему СССР понес в войне такие ужасающие потери?

Еще один вопрос, который не поднимался в советские годы и не поднимается сейчас — а почему вообще СССР понес в годы войны столь огромные потери, полная цифра которых кстати неизвестна до си пор — называются ужасащие цифры от 20 до 40 и более миллионов. И тут снова хочется вспомнить страну, которая действительно готовилась воевать в обороне — Финляндию, которая за 4 месяца войны потеряла убитыми 25 тысяч солдат, нанеся врагу потери в отношении 1 к 7 — на каждого убитого финна пришлось 7 убитых захватчиков.

Советские же войска несли колоссальные потери вне зависимости от того, в обороне или в нападении они были задействованы — до 1943 года это соотношение было 1 к 10, после 1943-го — 1 к 5. Почему советские военачальники воевали столь бездарно, предпочитая закидывать врага трупами, а не более тщательно планировать операции, стремясь сберечь людей? Вы только вдумайтесь — из-за такого вот командования погибли десятки миллионов молодых людей — и эта демографическая яма ощущается в России еще и сегодня.

Вместо тщательного расследования причин этой трагедии проще конечно клеить на машины наклейки "Дойдем до Берлина снова!" Снова хотите выстлать себе дорогу миллионами убитых?

5. Чем на самом деле была Блокада, почему не эвакуировали Сталинград?

Собственно — это те вопросы, ответы на которые нет до сих пор, спустя уже 74 года после окончания войны. Через столько лет до сих пор никто не ответил на вопрос — чем на самом деле была Блокада Ленинграда, почему не эвакуировали тех, кто не был занят на производстве, почему в "спецстоловых" было все? Это очень неудобные вопросы для современной российской власти, один из депутатов которой недавно заявил что-то вроде — "пора бы нам проверить все самолеты Суперджет, в этот раз сгорели обычные люди, а вы представляете, что будет, если самолет с власть имущими загорится?". Никто не рассказыват всей правды о Блокаде потому, что сословное разделение людей на сорта существовало и тогда, и осталось сегодня.

Еще один неудобный вопрос по ходу боевых действий — почему не был своевременно эвакуирован Сталинград? Бои близ города и в самом городе продолжались почти полгода — а из города было эвакуировано всего около четверти населения — всего 100 тысяч человек из 400 тысяч. По одной из версий — город не эвакуировали потому, что "солдаты не будут защищать пустые здания". Это очень страшная версия, которая тоже говорит далеко не в пользу советской власти.

И это только два примера — таких неудобных вопросов по ходу войны можно задать очень и очень много — но сейчас этого никто не делает, предпочитая на 9 мая пить водку и кричать "можем повторить!" Что вы можете повторить? 3/4 оставленного гражданского населения во фронтовом городе?

6. Почему в России до сих пор не рассекречены архивы?

И наконец последний вопрос — почему в России, которая сейчас называет себя "страной-правопреемницей СССР", до сих пор засекречены военные архивы? Недавно Путин подписал приказ, по которому режим "секретности" распространяется на эти документы до 2050 года. Зачем это было сделано? Что может быть в этих архивах?

Во-первых, там могут быть реальные цифры потерь — которые могут оказаться еще больше и страшнее, чем все озвученные ныне цифры. Во-вторых — намного большими, чем сейчас принято считать, могут оказаться цифры коллаборационистов, перешедших на сторону врага. В третьих — в архивах может всплыть истинная роль НКВД в войне и несколько миллионов расстрелянных — которые погибли вовсе не от немецких пуль и снарядов, а от руки советской власти.

Я знаю, почему архивы до сих пор не открыты — потому что Вторая Мировая война на территории СССР была на самом деле вовсе не тем, что рассказывала советская историография и пропаганда. И рассказывать мифы о "Великой Отечественной войне" — победа в которой как известно стала самым большим достижением современной России — будет уже далеко не так просто.

Лично для меня 8-9 мая — это дни памяти и скорби о той чудовищной мясорубке, в которую были брошены целые народы в середине XX века и в которой погибли десятки миллионов людей, так и не увидевших будущего.