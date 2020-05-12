Пожар в COVID-больнице Петербурга: погибли пять человек, подключенных к ИВЛ
- 12.05.2020, 9:45
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Причиной ЧП могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких.
Утром 12 мая в перепрофилированной для пациентов с коронавирусом больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар. Погибли пять человек.
Пожар начался на шестом этаже больницы в 6.23 по минскому времени, спустя полчаса его удалось локализовать. По предварительной информации, ЧП произошло в отделении реанимации. Врачи до приезда пожарных начали эвакуацию пациентов, сообщает «Фонтанка.ру».
При пожаре погибли пять пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает ТАСС. Причиной пожара могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких.
«Причины устанавливаются. По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность», — сказал источник агентства.
Из больницы эвакуировали около 150 человек.