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Пожар в COVID-больнице Петербурга: погибли пять человек, подключенных к ИВЛ

  • 12.05.2020, 9:45
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Пожар в COVID-больнице Петербурга: погибли пять человек, подключенных к ИВЛ
Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Причиной ЧП могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких.

Утром 12 мая в перепрофилированной для пациентов с коронавирусом больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар. Погибли пять человек.

Пожар начался на шестом этаже больницы в 6.23 по минскому времени, спустя полчаса его удалось локализовать. По предварительной информации, ЧП произошло в отделении реанимации. Врачи до приезда пожарных начали эвакуацию пациентов, сообщает «Фонтанка.ру».

При пожаре погибли пять пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает ТАСС. Причиной пожара могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких.

«Причины устанавливаются. По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность», — сказал источник агентства.

Из больницы эвакуировали около 150 человек.


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