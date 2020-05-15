Милиционеры требуют, чтобы журналист Дмитрий Лупач вернулся на «сутки» после реанимации

Милиционеры требуют, чтобы журналист Дмитрий Лупач вернулся на «сутки» после реанимации16
- 15.05.2020, 18:07
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На независимого журналиста из Глубокого составили новый протокол.
Журналисту-фрилансеру из Глубокого Дмитрию Лупачу 15 мая позвонили из милиции и приказали вернуться в отделение для отбытия наказания, которое было отложено 11 мая после того, как он попал в реанимацию, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
После этого старший лейтенант милиции Владимир Чепуленок из Шарковщины приехал домой к Дмитрию Лупачу и составил на журналиста новый протокол за «незаконное изготовление продукции СМИ» (ст. 22.9 КоАП) за сюжет для телеканала «Белсат» о ситуации с коронавирусом на Шарковщине. Новое дело будет рассмотрено 26 мая в 10 часов утра в Шарковщинском районном суде.
Ранее утром 15 мая Лупач подал кассационную жалобу в Витебский областной суд на решение Глубокского районного суда, который оштрафовал его на 1215 рублей за другой сюжет и приговорил его к 10 суткам ареста.
После того судебного разбирательства Лупач попал в реанимацию, но, несмотря на болезнь сердца, в понедельник его отправят отбывать административный арест.