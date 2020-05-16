Найдено идеальное место для жизни на Марсе 5 16.05.2020, 14:00

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Ученые предложили использовать особенности ландшафта самой планеты.

Марс - достаточно негостеприимная планета, где бы ты ни находился: сухая почва, нехватка кислорода, солнечная радиация.

Ученые из Центра планетарных исследований США нашли район, где возможно построить просторное, теплое, а главное - защищенное от метеоритов и радиации убежище для колонистов. Об этом рассказывает Life Science.

Эксперты предупреждают, будущим колонистам придется работать в условиях постоянной угрозы для жизни. И если проблему воды, пищи и кислорода NASA научилось решать, то с радиацией - сложнее. Полностью обезопасить от нее жилые модули непросто.

Авторы нового исследования для создания безопасного убежища предлагают использовать особенности ландшафта самого Марса. А именно – строить колонию на равнине Эллада, самой глубокой низменности планеты.

«У нее есть ряд преимуществ. Во-первых, относительно низкий уровень радиации из-за более плотного слоя атмосферы - на 50% меньше, чем на возвышенностях. А во-вторых, на северо-востоке равнины находится Адриатическая гора - потухший вулкан с многочисленными полостями, образованными неравномерно застывавшей лавой», - поясняют ученые.

Ученые рассчитали, что, живя внутри этих отверстий, колонисты будут получать всего 61,64 мкЗв/день, столько же, как если бы несколько раз в день делали снимок зубов. А это в пять раз меньше, чем на поверхности равнины.

«Также они защитят от микрометеоритов, колебаний температуры и потенциально опасных веществ в марсианской пыли», - считают ученые.