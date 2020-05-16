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Какие цветы можно использовать в готовке

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  • 16.05.2020, 15:17
Какие цветы можно использовать в готовке
Иллюстрационное фото

Необычные блюда из привычных садовых растений.

В день, когда вам наскучат жареные кабачки, фаршированные перцы и пирог со смородиной, взгляните на свой сад-огород с другой стороны. Пройдитесь по цветнику, окиньте хозяйским взором виноградник, прогуляйтесь в ближайший лесок. Везде найдётся то, что вы ещё не пробовали. Но стоит попробовать, пишет aif.ru.

Итак, начнём с самого лёгкого. Нет такого сада, где не рос бы неприхотливый и полезный цветок – настурция. В нём полезно и вкусно всё.

Салат из настурции

• 10 молодых листьев настурции

• 2 огурца

• несколько перьев зеленого лука

• 2 яйца

• соль, перец, майонез (по вкусу)

Зелень, огурцы, яйца нарезают мелко и заправляют майонезом. Салат украшают целыми цветками настурции разных окрасок.

В некоторых кулинарных книгах прошлого, а также в изысканных рецептах настоящего есть строчка: «возьмите две столовые ложки каперсов». Все знают, что каперсы у нас не растут, и в лучшем случае мы можем купить их в консервированном виде в супермаркете. Между тем, старая добрая настурция придёт нам на помощь.

Как только завянут цветочки, на их месте образуются семена-орешки. Не даём им созреть полностью, срываем зелёными. Они будут мягкими и сочными. Подготавливаем маленькие баночки (хорошо моем и стерилизуем). Собранные плоды настурции опускаем на 1-2 минуты в кипящую солёную воду. Затем укладываем в баночки и заливаем кипящим маринадом и тут же закатать, укутать до полного остывания.

Маринад:

• 0,5 литра воды

• 1 ст. ложка соли

• 1 ст. ложка сахара

• 2 ст. ложки уксуса

• специи – гвоздика, лавровый лист, душистый перец по вкусу.

Каперсы используют для приготовления солянки, добавляют в салаты, а также употребляют как самостоятельную закуску.

Голубцы из мангольда (или листьев свёклы)

Экзотический для многих листовой овощ мангольд не что иное, как родной брат свёклы. Только свёкла уходит в корнеплод, а у мангольда вся польза и вкус в листьях. Их можно использовать для приготовления голубцов, в чём много плюсов: взял лист, завернул начинку и сложил в кастрюльку. Не надо мучиться, отделяя листья от кочана, отбивать толстые прожилки, ошпаривать кипятком. Если у вас нет мангольда, смело берите листья свёклы. Они немного помельче, поэтому наложите их внахлест друг на друга и готовьте голубцы как обычно.

Долма из виноградных листьев

Долма – это почти те же голубцы, только в виноградных листьях. Необязательно ехать в Закавказье, чтобы попробовать это блюдо. Наверняка среди ваших соседей есть хоть один любитель-виноградарь. Он скорее всего не откажет вам и разрешит сорвать десяток-другой молодых листьев винограда. Дальше их можно заготовить двумя способами: заморозить и замариновать. Для заморозки складываем листья стопочкой и сворачиваем тугим рулончиком. Упаковываем в полиэтиленовый пакет и отправляем в морозилку. Когда начнёте готовить долму, размораживайте осторожно и постепенно: мороженые виноградные листья очень хрупкие.

Чтобы замариновать виноградные листья, нужно промыть их под проточной прохладной водой, дать обсохнуть, разложить на стопки по 10 штук, скрутить в рулоны. Переложить в небольшие стерилизованные банки. Вскипятить воду, влить ее в банки, дать постоять 3 минуты, затем слить. Проделать все это еще раз, но уже на 2 минуты. Снова воду слить. Приготовить маринад: в подогретую воду налить уксус (2 ст. л. на литр), добавить половину столовой ложки соли и 1 ложку сахара, довести до кипения. Залить маринад в банки, закатать. Маринованные виноградные листья хранятся до двух лет и не теряют своих полезных свойств.

Заготовленные листья для долмы можно начинить рубленым мясом с добавлением риса, завернуть и сложить в посуду с толстыми стенками. Залить водой, довести до кипения, затем огонь убавить и готовить блюдо в течение 1-15. часа.

Черёмуховый торт

Для коржей:

• 6 яиц

• 100 г сахара

• 300 г пшеничной муки

• 300 г черемуховой муки

• 200 мл газировки

• 1 ч.л. соды

• сок половины лимона.

Для крема:

• 3 стакана сметаны

• 5 ст.ложек сахара.

Взбить яйца с сахаром в пену, добавить половину газированной воды, затем добавить муку и вымесить тесто. Погасить соду в соке лимона, вмешать в тесто. Оставшуюся газировку влить в тесто, регулируя густоту (оно должно быть консистенции жирной сметаны). Разделить тесто на две части и выпекать 30-40 минут при 180 градусах. Остывшие коржи разрезать на две части и смазать сметанным кремом. Посыпать сверху черёмуховой мукой.

Для приготовления черёмуховой муки разложить ягоды на противне и хорошо высушить в духовке или в специальной сушке. Размолоть в кофемолке.

Заварной лавандовый крем

• 500 мл молока

• 3 яйца

• 0,5 стакана сахара

• 2 ст. ложки муки

• 1 ст. ложка сухой лаванды

Лаванду всыпать в молоко, довести до кипения, убавить огонь до минимума и томить 5-7 минут. После накрыть крышкой и настоять минут 10-15. Пока молоко настаивается, взбить яйца, добавить сахар, муку и растереть, чтобы не было комочков. Можно добавить 2-3 ст. ложки холодного молока. Процедить лавандовое молоко через марлю, снова поставить на огонь и довести до кипения. Тонкой струйкой влить яичную смесь, постоянно помешивая деревянной лопаточкой. Проварить крем до загустения (минут 5). Остудить. При желании можно добавить сливочного масла.


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