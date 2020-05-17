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Названы пять главных секретов японского долголетия

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  • 17.05.2020, 20:17
Названы пять главных секретов японского долголетия

Японцы нередко доживают до 100 лет и при этом остаются не только здоровыми физически, но и в ясном уме и твердой памяти.

Названы 5 главных секретов японского долголетия. Как известно, эта нация имеют самую большую продолжительность жизни. Японцы нередко доживают до 100 лет и при этом остаются не только здоровыми физически, но и в ясном уме и твердой памяти, пишет orthodox.od.ua.

Япония является страной с наиболее пожилым населением в мире. Мужчины в среднем здесь живут до 87 лет, а женщины - до 81. Количество граждан, которые перешагнули рубеж в 70 лет, продолжает расти. Согласно предварительным расчетам, к 2025 году таковых в Японии будет около 20 000 000. При этом тех, кто не достиг 50-летнего возраста, местные ученые называют «молодыми людьми». Как оказалось, в основе долголетия японцев лежит высокий уровень образования. Японцы стараются повышать собственную осведомленность в любом возрасте и не считают зазорным учиться до глубокой старости. Чем больше информации человек получает каждый день, тем больше шансов, что он проживет много-много лет.

Второй секрет японского долголетия заключается в регулярной физической активности. Эта нация просто обожает спорт. Японцы выполняют как обычные спортивные упражнения, так и усиленно практикуют йогу, цигун и другие восточные учения.

Третий секрет кроется в правильном питании. У японцев нет привычки переедать, но пищу они употребляют только если того требует организм. Это исключает вечные перекусы и является своего рода профилактикой ожирения.

К тому же жители этой страны никогда не объедаются на нервной почве и вообще у них не приняты пищевые излишества. К слову, о стрессе, японцы, в отличие от европейцев, не считают данное состояние вредным. Более того, они убеждены, что он помогает находить решения в сложных ситуациях и заставляет человека действовать.

Замыкает перечень социальная активность. Для японцев, как и для других жителей планеты, очень важно общение, поэтому они стараются как можно больше времени проводить с родственниками и друзьями. Данный вид взаимодействия способствует выработке гормонов счастья, которые так необходимы для правильной работы организма.


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