Названы продукты, которые лучше не есть на голодный желудок 9 19.05.2020, 11:23

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Диетологи объяснили, почему.

Диетологи определили главные продукты, которые противопоказаны к употреблению на голодный желудок, особенно утром.

Для того, чтобы привести себя в тонус, и весь день прошел с хорошим настроением, откажитесь от ряда продуктов, пишет cursorinfo.co.il.

ТОМАТЫ

Несмотря на то, что томаты богаты питательными веществами и витаминами, в них также много дубильной кислоты, которая придает им особую кислотность по вкусу и может вызвать проблемы с желудком. Поэтому людям, страдающими изжогой или язвой, лучше об этих овощах забыть.

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ

Употребление натощак разные виды газированных напитков увеличивает риск вздутия живота.

Эти напитки увеличивают количество желудочной кислоты, которая может вызвать эрозию стенок пищеварительной системы.

СЛОЕНОЕ ТЕСТО

Любимые многими круассаны содержат дрожжи — ингредиент, который может раздражать стенки желудка.

Если же эта выпечка фабричная, к проблемам можно добавить консерванты и трансжиры, которые наносят вред не только пищеварительной системе, но и организму в целом.

ОСТРЫЕ СПЕЦИИ

Редко кто из людей завтракают острыми блюдами, но есть и такие. Им необходимо помнить, что с пустым желудком и острыми ингредиентами, такими как халапеньо или перец чили, они подвергают опасности пищеварительный тракт. И если есть это натощак, то спазмы желудка практически гарантированы.

СЛАДОСТИ

При попадании сахара в пустой желудок организм не может выделять достаточно инсулина для поддержания нормального уровня глюкозы в крови.

Кроме того, сахар является кислой пищей, которая может изменить кислотно-щелочной баланс. Сладости на завтрак лучше исключить всем, т. к. они повышают риск развития сахарного диабета.

ЙОГУРТ

Несмотря на то что йогурт содержит много молочнокислых бактерий, которые полезны для здоровья человека, эта кислота становится неэффективной из-за высокого уровня кислотности пустого желудка. Поэтому гораздо полезнее есть йогурт на обед либо через два-три часа после первого приема пищи.

ГРУШИ

При употреблении натощак груш эти фрукты, содержащие сырое волокно, могут повредить тонкие слизистые оболочки и вызвать боль в желудке. Поэтому специалисты рекомендуют сочетать их с другими злаками или овсянкой.

Напомним, ученые считают, что низкокалорийная диета с особым рационом «подходит большинству людей с ожирением, желающим похудеть», но предостерегают, что возможны противопоказания — наличие каких-то заболеваний или прием определенных лекарств.