Порывы ветра до 175 км/ч и трехметровые волны: суперциклон «Ампан» обрушился на Индию и Бангладеш 1 21.05.2020, 12:30

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Фото: Reuters

Сотни населенных пунктов оказались затопленными.

По меньшей мере 22 человека погибли в Бангладеш и Индии из-за тропического суперциклона «Ампан», обрушившегося на побережье Бенгальского залива. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает RFI со ссылкой на власти двух стран. Речь идет о самых предварительных и неточных данных, учитывая разрушения телекоммуникационной инфраструктуры.

Циклон «Ампан» обрушился за побережье к югу от Калькутты в среду вечером. Сотни населенных пунктов оказались затопленными, дома местных жителей и объекты инфраструктуры разрушены, урожай погиб. Местные власти называют разрушения беспрецедентными.

Циклон сопровождался порывами ветра до 175 км/ч и сильными дождями. Он спровоцировал трехметровый штормовой прилив. Многие защитные сооружения не выдержали напора, в итоге деревни оказались затоплены соленой водой, рассказали власти области Кхулта в Бангладеш. В Индии также констатируют масштабные разрушения и гибель урожая.

Фото: Reuters

Корреспондент RFI в. Нью-Дели Себастьен Фарси рассказывает, что 15-миллионная Калькутта частично осталась без электричества.

Циклон «Ампан» образовался 16 мая над Бенгальским заливом. В понедельник циклон достиг четвертой из пяти категории по шкале Саффира — Симпсона. Порывы ветра над Бенгальским заливом достигали 240 км/ч. Это один из самых разрушительных циклонов в регионе за последние десятилетия. Утром в четверг, перемещаясь по суше, стихия ослабла.

Фото: Reuters

При приближении циклона «Ампан» более трех миллионов жителей побережья Бенгальского залива эвакуировали и разместили в укрытия. Эти укрытия оказались переполнены в период пандемии, в них невозможно соблюдать необходимую дистанцию, рассказывает корреспондент RFI.