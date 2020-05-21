The Washington Times: Саудовцы вытерли о Путина ноги 6 21.05.2020, 16:37

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Фото: Getty Images

Эр-Рияд не поддался на провокации РФ и выиграл в нефтяной войне.

Есть какая-то ирония в том, что в эпоху господства медийного мейнстрима, рассказывающего нам о российском вмешательстве в американскую политику и о предполагаемом сговоре между штабом Трампа и Москвой, этот самый медийный мейнстрим с готовностью заглатывает наживку путинской пропаганды и дезинформации. Освещение российско-саудовской нефтяной войны доказывает это, пишет The Washington Times (перевод - inosmi.ru).

Согласно этим информационным источникам, злобные лидеры Саудовской Аравии, и прежде всего наследный принц Мухаммед ибн Салман, в марте попытались подмять под себя мировые поставки нефти. В чем заключалась главная цель этого подлого заговора? Уничтожить сланцевую добычу в США.

А на самом деле произошло вот что. Перед мартовским заседанием ОПЕК саудовцы, видя, как пандемия коронавируса ставит на прикол мировую экономику, предложили существенно сократить добычу всем нефтедобывающим странам, включая Россию. Но русские отказались, хотя между странами ОПЕК существует договоренность о сокращении добычи на полтора миллиона баррелей в день. Они не просто отказались сократить добычу. Они объявили о ее увеличении, явно намереваясь отнять долю рынка у американской сланцевой отрасли.

На мартовской встрече Путина с главами российских нефтяных компаний были четко изложены цели российского энергетического наступления. Тогда руководитель «Роснефти» Игорь Сечин сказал, что низкие цены — это «замечательно, так как они нанесут ущерб американской сланцевой добыче».

Короче говоря, Москва начала ценовую войну и жестоко просчиталась. Саудовцы ответили тем же самым, увеличив добычу и поставки нефти на рынок, хотя цены в это время во всем мире резко упали, причем намного ниже российской себестоимости. Саудовцы не поддались на провокацию Путина, и Россия понесла большие потери.

Из Москвы раздались возмущенные вопли. Будучи не в состоянии дать ответ рыночными методами, русские прибегли к тому, что у них лучше всего получается: к пропаганде. Они не допускали никаких экономических просчетов. Они стали жертвами гнусного заговора саудовцев, единственной целью которого было обеспечить Эр-Рияду мировое энергетическое господство, а также разрушить американский энергетический сектор. И они пострадали от последствий.

И хотя сейчас русские стонут от боли, для нас есть хорошая новость. Русские проиграли эту войну, а последствия на всей планете и на Ближнем Востоке для нас и для наших союзников складываются очень позитивные.

Россия, как и Иран, очень сильно зависит от нефтяных и газовых доходов, которые составляют львиную долю ее бюджета. Иранцы, прогибающиеся под бременем санкций и могущие экспортировать нефть лишь тонким ручейком, уже приходят к выводу, что не в состоянии финансировать свои зарубежные авантюры и своих ставленников-шиитов. Волна революционного экспансионизма идет на убыль.

Такие же последствия мы увидим от российского авантюризма на Ближнем Востоке. Испытывая нехватку денежных средств, Москва не сможет обеспечить свои войска в Сирии и других местах. Она будет отчаянно пытаться сохранить свои базы в Сирии, однако все чаще затраты на них ей будут не по карману.

Русским будет трудно создавать новое оружие, чтобы не отставать от НАТО и США. Новая гонка вооружений, которая уже создает проблемы России, обладающей лишь малой частью тех ресурсов, что были у Советского Союза, станет для нее проигрышной.

Отвергнув саудовские предложения о сокращении добычи, русские теперь отчаянно пытаются остановить свои кровопотери. Они согласились на серьезное сокращение добычи, но ущерб российской экономике уже нанесен. По всей России нефтяные скважины не просто закрывают, но и опечатывают. Возможно, навсегда.

Мы только что стали свидетелями очень короткой и очень жестокой экономической войны, которую развязали русские, допустив один из величайших стратегических просчетов в истории. Наши союзники саудовцы просто вытерли о них ноги.

Американская нефтедобывающая отрасль по-прежнему сильна. Мы пополняем свои стратегические запасы дешевой нефтью. Мы энергонезависимы. А теперь мы к тому же бросаем вызов российскому нефтяному экспорту прямо на пороге России.

Да, это была нефтяная война, и хорошая новость состоит в том, что русские в ней проиграли.