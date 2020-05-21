закрыть
21 мая 2020, четверг, 21:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Посольство США в Москве выступило с заявлением по поводу передачи в дар РФ 50 аппаратов ИВЛ

19
  • 21.05.2020, 18:37
  • 6,742
Посольство США в Москве выступило с заявлением по поводу передачи в дар РФ 50 аппаратов ИВЛ
Здание посольства США с Москве
фото: reuters

США напомнили российскому народу о ленд-лизе.

Посольство США с Москве выступило с заявлением по поводу передачи в дар российскому народу 50 аппаратов ИВЛ, передает «Голос Америки».

Посольство США в Москве обнародовало заявление в связи с передачей Соединенными Штатами в дар российскому народу 50 высококачественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как отмечается в заявлении, это первая часть гуманитарной помощи, которая обеспечит в общей сложности поставку 200 американских аппаратов ИВЛ.

Это стало возможным «благодаря щедрости американского народа и инновациям в частном секторе», подчеркивается в документе.

По словам посольства США в РФ, «этот дар говорит о быстром выполнении предложения президента США Дональда Трампа передать аппараты ИВЛ на безвозмездной основе в ответ на просьбу президента РФ Владимира Путина о помощи в борьбе с пандемией COVID-19 в России»

«Соединенные Штаты передают в дар 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие детали, которые будут доставлены в Россию, на сумму около 5,6 миллионов долларов. Эти высококачественные аппараты ИВЛ произведены в США, и особое внимание было уделено тому, чтобы они были готовы к немедленному применению в России», – говорится далее в документе.

В заявлении подчеркивается, что «в прошлом США и Россия оказывали друг другу помощь во времена кризисов, и, без сомнения, мы будем продолжать это делать и в будущем».

«Особенно во время кризиса мы должны работать сообща», – подчеркивает дипмиссия США в России.

«Нам надо вместе бороться с общей угрозой так же, как мы делали это во время Второй мировой войны, когда народы наших двух стран и других союзников храбро сражались, понесли огромные потери и испытали жестокие лишения. Во время Второй мировой войны по ленд-лизу с 1941 по 1945 гг. США поставили в СССР необходимые товары на сумму более 11 миллиардов долларов», – говорится в заявлении.

В документе также сообщается, что сегодня, «в рамках глобальных мер по борьбе с COVID-19 Соединенные Штаты предоставляют критически важные медицинские принадлежности и аппараты ИВЛ нуждающимся в них людям во всем мире».


популярное за неделю

Мнение

Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь Наталья Радина
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы»
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы» Павел Северинец
Чуланные фюреры
Чуланные фюреры Андрей Санников
Пора освободить Кремль
Пора освободить Кремль Леонид Невзлин