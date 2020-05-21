Минский врач: К августу больше половины медиков из тех, что есть в стране, слягут 13 21.05.2020, 21:24

8,772

иллюстрационное Фото: grodnonews.by

Кто будет лечить людей?

К августу больше половины медиков из тех, что есть в стране, слягут. Кто будет лечить людей? Врач одной из минских больниц написала о том, что ожидает Беларусь летом, передает телеграм-канал «Баста!».

«Последние три недели мы официально работаем на 0.75 ставки, при том, что реально работаем на все три, - говорит она. - О каких-то настоящих весомых доплатах речи не идет, всё только по телевизору красиво и богато. Попробуйте 16 часов походить в мешке с фартуком, очках и в маске. Удивительно что на нас еще грибы не растут.

Сама кашляю, муж дома с температурой. У нас у обоих ОРВИ только потому, что тесты нам не делают принципиально. О проведении КТ можно только мечтать и только про себя.

Ребенок пока не имеет никаких признаков болезни, но это только вопрос времени. Сидят с мужем дома, он за свой счет взял, и то со скрипом - госпредприятие. Нет болезни, значит нет и больничного, выживайте как хотите. Я на больничный смогу пойти, наверное, только уже ногами вперед. К августу больше половины медиков из тех, кто есть в стране, слягут. Были бы открыты границы – уже сбежали бы. Кто будет лечить людей?

В общем, не надо верить сказкам о том, как у нас все хорошо, сидим в луже голым задом».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.