МВФ и Украина договорились о новой программе сотрудничества 1 22.05.2020, 9:44

1,384

Программе на $5 миллиардов рассчитана на 18 месяцев.

Международный валютный фонд и власти Украины достигли соглашения (staff level agreement) о новой программе сотрудничества stand-by на сумму 5 миллиардов долларов.

Как сообщает пресс-служба МВФ, программа рассчитана на 18 месяцев.

Отмечается, что 21 мая группа сотрудников МВФ во главе с Иванной Владковой-Холлар, которая возглавляет команду Фонда в переговорах с Украиной, завершила дистанционные обсуждения с украинскими властями.

«Новый stand-by с запрашиваемым доступом в размере 3,6 млрд SDR (что эквивалентно $5 млрд) будет направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей. Это будет гарантировать, что Украина будет готова вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится», — говорится в сообщении Фонда.

Ожидается, что программа stand by также «станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки».

«Соглашение подлежит утверждению руководством фонда и советом исполнительных директоров МВФ. Рассмотрение советом ожидается в ближайшие недели», — говорится в релизе.

Напомним, накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ был одним из условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.