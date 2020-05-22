Китай наращивает военные расходы 22.05.2020, 11:40

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Пекин намерен в 2020 году увеличить издержки на оборону на 6,6%.

Власти Китая намерены в 2020 году увеличить расходы на национальную оборону на 6,6% до 1,268 трлн юаней (около 178,8 млрд долларов США). Как следует из распространенного в пятницу, 22 мая, на открытии сессии высшего законодательного органа страны - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - проекта бюджета страны на 2020 год, темпы роста стали самыми низкими почти с 1991 года. В 2019 году они, в частности, составили 7,5%, сообщает dw.com.

Правительство КНР намерено углубить реформу Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и ускорить программу перевооружения ВС. "Следует углублять реформу в области национальной обороны и вооруженных сил, наращивать потенциал тылового обеспечения и перевооружения армии, продвигать инновационное развитие оборонной науки и техники", - говорится в проекте бюджета.

Китай занимает второе место в мире по объему расходов на оборону после США (около 686 млрд долларов в 2020 году). Власти страны на протяжении многих лет заявляют о необходимости наращивания военного бюджета для сокращения отставания от США.

Пекин воздерживается от установки целей роста ВВП

Между тем пандемия коронавируса оказала разрушительное воздействие на экономику Китая. В первом квартале 2020 года китайский ВВП упал впервые более чем за 40 лет - на 6,8% в годовом выражении. Минфин КНР в пятницу заявил, что дефицит бюджета в 2020 году составит более 3,6% ВВП по сравнению с 2,8% ВВП годом ранее. Безработица в стране достигла рекордных 6,2% в феврале, а к апрелю опустилась до 6%. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что правительство рассчитывает удержать безработицу на уровне не выше 6% (5,5% годом ранее), а инфляцию - около 3,5% (3% годом ранее).

В текущем году правительство КНР впервые с 1994 года воздерживается от установки целей роста ВВП, премьер Госсовета не стал озвучивать их на открытии сессии ВСНП. По итогам 2019 года темпы роста китайской экономики составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние 30 лет.

Отказ КНР от установки целевых показателей для годовых темпов роста ВВП негативно сказался на мировых рынках нефти. Стоимость июльских фьючерсов на нефть на Лондонской и Нью-Йоркской биржах снизалась соответственно на 4,6 и 6,13 процента.