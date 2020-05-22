Ученые нашли 300-тысячелетнего слона 22.05.2020, 21:58

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Фото: pixabay.com

Он был высотой около 3,2 метра и весила около 6,8 тонны.

300 тысяч лет назад слоны обитали в районе Шенингена в Нижней Саксонии. В последние годы останки по меньшей мере десяти слонов были обнаружены в палеолитических местах, расположенных на краях бывшего угольного карьера, пишет lenta.ua.

Теперь археологи из Центра эволюции человека и палеоокружения при Университете Тюбингена в Зенкенберге в сотрудничестве с Государственным бюро по делам наследия Нижней Саксонии впервые обнаружили в Шёнингене почти полный скелет евразийского слона с прямой костью (Palaeoloxodon Antiquus) (видео ниже). Животное погибло на западном берегу озера и теперь команда ученых тщательно восстанавливает все обстоятельства, сопутствующие этому.

Бьёрн Тюмлер, министр науки Нижней Саксонии, сказал: «Бывший карьер Шёнингена представляет собой первоклассный архив климатических изменений. Это должно быть еще яснее в будущем. Это место, где мы можем проследить, как человечество прошло путь от спутника природы до дизайнера культуры".

Скелет слона лежит на берегу озера 300 000 лет в водонасыщенных отложениях. Как и большинство находок в Шёнингене, он необычайно хорошо сохранился. Джорди Серанджели, глава раскопок в Шёнингене отметил: «Мы обнаружили клыки длиной 2,3 метра, полную нижнюю челюсть, многочисленные позвонки и ребра, а также крупные кости, принадлежащие трем ногам и даже всем пяти тонким подъязычным костям».

По словам археозоолога Иво Верхейен это была пожилая самка с изношенными зубами. Она была высотой около 3,2 метра и весила около 6,8 тонны.

Скорее всего, она умерла от старости, а не в результате человеческой охоты. «Слоны часто остаются рядом и в воде, когда они больны или старые», - говорит Верхейен. «Многочисленные следы укусов на найденных костях показывают, что хищники посетили труп».