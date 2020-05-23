Коронавирус поразил агрогородок Буйничи под Могилевом 23.05.2020, 8:56

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Фото: tut.by

Госпитализируют студентов из общежития местного колледжа.

Могилевский район, агрогородок Буйничи. С подозрением на заражение коронавирусом госпитализируют студентов из общежития Могилевского государственного профессионального агролесотехнического колледжа имени Орловского, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Коронавирус также подтвержден у одной из студенток», - пишет читатель канала.

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