The New York Times: Ливийские успехи Турции унизили Путина 23.05.2020, 11:44

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Иллюстрационное фото

Эрдоган неожиданно превратился во влиятельного игрока в регионе.

Поддержанные Турцией силы на этой неделе одержали череду побед в западной части Ливии, нанеся мощный удар по амбициям честолюбивого полевого командира Халифы Хафтара и продемонстрировав, что Турция стала решающим игроком среди иностранных держав, борющихся за господство в этой самой крупной на Ближнем Востоке войне марионеток, пишет The New York Times (перевод - inosmi.ru).

Ливийские боевые отряды при поддержке турецких огневых средств в понедельник захватили крупную авиационную базу к западу от столицы Триполи, применили беспилотники для уничтожения прибывших в Ливию российских зенитно-ракетных комплексов, а в четверг продолжили наступление и изгнали войска Хафтара из находящегося южнее Триполи ключевого населенного пункта.

Эти победы стали большой удачей для поддерживаемого ООН правительства в Триполи, которое казалось слабым и находилось в осаде, пока турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в январе не направил ему на помощь войска и боевые беспилотники. Это была самая напористая и энергичная интервенция Турции в Ливии со времен падения Османской империи сто лет тому назад.

«Ливия стала турецкой», — гласит заголовок сообщения, опубликованного Европейским советом по международным отношениям.

Год назад Хафтар начал наступление с целью захвата Триполи. Казалось, что он одерживает верх в этом конфликте, давая своим зарубежным спонсорам, в том числе, России хорошую возможность влиять на будущее Ливии.

Но в среду торжествующие солдаты из верных правительству в Триполи отрядов провезли по центральной части Ливии захваченный у Хафтара зенитно-ракетный комплекс российского производства, который закупили для него Объединенные Арабские Эмираты. Это была целенаправленная акция унижения двух самых влиятельных зарубежных покровителей Хафтара.

Затем в четверг войска Хафтара были изгнаны из маленького, но стратегически важного городка Асаба, находящегося в 100 километрах от столицы.

На этой неделе спецпредставитель ООН в Ливии Стефани Уильямс (Stephanie Williams) предупредила Совет Безопасности, что эскалация боевых действий, которой способствует наплыв иностранного оружия, появление самолетов и зарубежных наемников, может «превратить ливийский конфликт в настоящую опосредованную войну».

Драматические успехи Турции на этой неделе по всей видимости изменили ход войны, но эти победы ни в коем случае нельзя назвать окончательными. После свержения бывшего диктатора полковника Муаммара Каддафи в 2011 году все участники ливийского конфликта видели немало и побед, и поражений.

В четверг 76-летний Хафтар, когда-то завербованный ЦРУ, а сегодня надевший погоны фельдмаршала, пообещал нанести ответный удар по турецким целям в Триполи. Командующий его авиацией заявил, что это будет «самая крупная воздушная кампания в ливийской истории».

«Все турецкие позиции и объекты во всех городах на полном основании являются мишенями для самолетов наших ВВС», — заявил в своем видеообращении командующий ВВС Сакр аль-Джаруши (Saqr al-Jaroushi).

В действительности же следующие шаги Хафтара будут определять его спонсоры в Москве, Каире и Абу-Даби, которые поддержали длившееся 14 месяцев наступление на Триполи, унесшее жизни сотен мирных людей и лишившее крова 400 000 человек. Лидеры этих стран в срочном порядке пытаются решить, надо ли и дальше поддерживать этого упрямого союзника, который неоднократно отвергал политические переговоры.

Министр внутренних дел из правительства в Триполи Фатхи Башага (Fathi Bashagha) рассказал в четверг «Блумберг», что на помощь Хафтару с базы в Сирии вылетели восемь самолетов советской постройки в сопровождении двух более современных российских истребителей. Один европейский представитель рассказал, что он получал похожие сообщения, однако отметил, что неизвестно, российские это самолеты или сирийские.

Любая открытая военная акция России станет существенной эскалацией напряженности со стороны Москвы, которая до настоящего времени оказывала свое влияние в Ливии через наемников из Группы Вагнера. Эта тесно связанная с Кремлем частная армия прошлой осенью сыграла ключевую роль в наступлении сил Хафтара на Триполи.

Европейский представитель сказал, что скорее всего, эти самолеты являются сигналом Кремля Турции о том, что ей следует замедлить темпы наступления и сесть за стол переговоров.

Россия не стала комментировать эти сообщения, однако после телефонного разговора российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в четверг утром две страны совместно призвали к немедленному прекращению огня в Ливии и к возобновлению политического процесса под эгидой ООН. Об этом заявил российский МИД.

В январе Россия и Турция выступали с аналогичным призывом, сделав это в преддверии международной конференции по Ливии. Но Хафтар эти призывы проигнорировал. Он часто вызывает раздражение у своих союзников, настраивая их друг против друга.

Когда 19 января мировые лидеры встретились на конференции в Берлине, главный союзник Хафтара ОАЭ уже организовал воздушный мост и наладил тайные поставки военной техники и припасов на восток Ливии. Представители ООН, отвечающие за контроль над соблюдением международного эмбарго на поставки оружия в Ливию, ведут расследование в отношении этих грузовых рейсов, часть из которых была выполнена по заказу подставных фирм.

Победы, одержанные при поддержке Турции, обеспечили этим силам воздушное превосходство в небе над Триполи. У войск Хафтара на западе Ливии остался последний узел сопротивления в Тархуне, что юго-восточнее столицы.

«Военный баланс существенно изменился, — сказал специалист по Ливии Вольфрам Лахер (Wolfram Lacher), работающий в Немецком институте иностранных дел и безопасности (German Institute for International and Security Affairs). — В совокупности все это может иметь серьезные негативные последствия для боевого духа сил Хафтара и для прочности его альянса».

Успехи Турции стали сигналом тревоги для Египта, чей самовластный президент Абдель Фаттах ас-Сиси является конкурентом президента Эрдогана. В Египте любой намек на то, что Турция способна усилить влияние в Ливии и обеспечить там свое постоянное военное присутствие, может вызвать серьезную озабоченность.

Пока зарубежные страны продолжают свое вмешательство, простые ливийцы расплачиваются собственными жизнями. Спецпредставитель ООН Уильямс рассказала, что с 1 апреля по 18 мая в ходе боевых действий было убито 58 гражданских лиц, причем в основном это сделали силы, связанные с Хафтаром. «Виновных в совершении преступлений необходимо привлечь к ответственности в соответствии с нормами международного права», — сказала она.

Но в мировом сообществе нет единого мнения о Ливии, а есть множество противоречий, и шансы призвать виновных к ответу практически нулевые. По словам аналитиков, сейчас остается надеяться, что вразумленный Хафтар согласится, наконец, на политические переговоры.

Беседуя в среду, президент Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон отметили «усиление иностранного вмешательства» в Ливии и «согласились с необходимостью срочной деэскалации», о чем говорится в заявлении Белого дома.

Однако в прошлом Хафтар в такой ситуации предпочитал удваивать свои усилия, а не вступать в переговоры. В апреле он публично отказался от выполнения Ливийского политического соглашения, которое было подписано в 2015 году при посредничестве ООН и легло в основу непрочных национальных органов власти в Ливии. В то время участие Хафтара в этом договоре расценили как попытку укрепить свои позиции в восточной Ливии.

«У Европы остается все меньше возможностей в отношении Ливии, — сказал Тарек Мегериси (Tarek Megerisi) из Европейского совета по международным отношениям. — Ей надо действовать быстро, если она хочет остаться барьером на пути российских посягательств и не допустить возгорания очередного конфликта на манер сирийского вблизи своей территории».