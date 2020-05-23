закрыть
23 мая 2020, суббота, 15:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Закат углеводородной эры

1
  • Максим Авербух
  • 23.05.2020, 14:02
  • 2,158
Закат углеводородной эры
Фото: ЕРА

Готова ли к нему Россия?

На днях Анатолий Чубайс дал пространное интервью изданию Forbes, в котором в числе прочего объявил о конце эпохи углеводородов. «...Невозможно подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики. Этот технологический уклад устаревает, это факт. Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать». По сути, первым из официальных лиц России — а руководитель госкорпорации это, как ни крути, лицо официальное — Чубайс сказал о том, что век нефти подошел к концу. И пандемия коронавируса только ускорит процесс перехода.

Недавно стало известно, что Польша отказалась от продления на период после 2022 года долгосрочного контракта на закупку российского газа, рассчитывая заместить его импортным СПГ и норвежским трубопроводным газом. Турция в марте сократила закупки российского газа в несколько раз против марта прошлого года, так же увеличив долю СПГ в импорте газа.

Больше того, в среду, 20 мая, Турция с Катаром заключили валютный своп на $15 млрд в целях «улучшения условий двусторонней торговли».

Закупать в Катаре, кроме СПГ, Турции в целом нечего. Тем более на такую сумму. Даже если представить, что на приобретение катарского сжиженного газа пойдет лишь половина этой суммы, а цена на газ вырастет вдвое против нынешней (для спот-контрактов), Турция приобретет 75 млрд кубов катарского газа при годовом объеме потребления в 45 млрд кубов газа.

А ведь еще совсем недавно Турция была третьим после Украины и Германии покупателем нашего газа.

Катар планирует нарастить производство СПГ с нынешних 77 млн тонн до 110 млн тонн в 2024 году и 126 млн тонн в 2027 году и для этого готов кредитовать новых крупных покупателей.

Поведение Турции тоже понятно:

• СПГ сейчас обходится ей в несколько раз дешевле российского трубопроводного газа, цены на который реагируют на падение цены на нефть с задержкой до полугода;

• схема «бери или плати» усилиями европейских судов практически перестала работать, покупатель газа может быть уверен, что почти наверняка выиграет при попадании дела в суд;

• Турция конфликтует с Россией в Сирии и Ливии.

На наш бывший крупнейший рынок сбыта, Украину, Россия с 2015 года поставляет газ по схеме «реверса» из Словакии, Польши и Венгрии, что при наличии в Европе избытка газа или выстраивании не таких уж и дорогих мощностей по приему и регазификации СПГ существенно упрощает для этой страны замену российского газа.

Поставки российского газа на территорию самопровозглашенных «народных республик» Донбасса осуществляются и вовсе бесплатно как гуманитарная помощь — с начала 2018 года «Газпром» перестал выставлять счета украинскому «Нафтогазу» за потребленный «народными республиками» российский газ.

Ветровая и солнечная электрогенерация уже вытесняет генерацию на газу: в Германии, обладающей четвертой в мире промышленностью, в январе-апреле 2020 года ВИЭ обеспечили 56% всей электрогенерации.

Европа отказывается и от угля, экспорт которого в 2019 году принес России $16 млрд. Экспорт угля в Европу составляет треть от всего российского угольного экспорта.

Обсуждается введение углеродного налога на импорт — чем более «грязен» импорт в ЕС, тем выше таможенные пошлины на него.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу т.н. Border carbon adjustment — «Пограничной корректировки выбросов углекислого газа», цель которой — дать компаниям ЕС возможность конкурировать с иностранными компаниями в условиях, когда работающие в ЕС компании вынуждены нести высокие издержки на обеспечение экологичности своей продукции, а их иностранные конкуренты таких издержек либо не имеют вовсе, либо они гораздо меньше. По сути, это угроза уже нашему несырьевому экспорту в ЕС.

Страны одна за другой запрещают применение одноразовой продукции из пластика, а это около половины мирового рынка пластика, потребляющего 8% всей производимой в мире нефти.

В Евросоюзе в 2021 году вступают в силу новые стандарты экологичности автомобильного двигателя — на 20% более жесткие, чем сейчас, а с 2030 года еще более жесткие и предусматривающие двойное снижение выбросов СО2 против норм 2020 года. В таком раскладе понятно, почему ведущие европейские автопроизводители один за другим отказываются от разработок новых моделей автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Эта ситуация чревата тем, что автоконцерны откажутся от выпуска бензиновых автомобилей скачком. Тем более что в 2025–2027 гг. практически у всех крупнейших автокомпаний мира будут линейки легковых электромобилей и гибридов, полностью дублирующие их линейки обычных автомобилей. Поддерживать два параллельных, дублирующих друг друга производства, во-первых, невыгодно, во-вторых, в свете ужесточения норм 2030 года бессмысленно.

На этой неделе Еврокомиссия рекомендовала странам — членам ЕС отменить взимание НДС при покупке электромобилей, что существенно удешевит их для покупателя: во Франции, Германии и Италии, то есть на основных европейских авторынках, реализация предложения Еврокомиссии приведет к снижению стоимости электромобилей на 17–19%.

Что будет происходить в таком случае на рынке нефти, который потеряет от четверти до трети спроса, можно понять по ситуации марта-апреля, когда:

— карантин снизил потребление нефти в мире на те же самые 25–30% и стоимость нефти упала до однозначных значений;

— Саудовская Аравия, пользуясь тем, что себестоимость ее нефтедобычи значительно ниже, чем в России, принялась захватывать наши рынки сбыта, добравшись со своей нефтью даже до Беларуси.

Собственно, королевство и не скрывает, что именно так все и будет: наследный принц Мухаммед Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg еще в октябре 2019 года заявил, что «к 2030 году ряд стран, включая Россию, серьезно сократят свои позиции на рынке нефти, в то время как продажи нефти со стороны Саудовской Аравии только вырастут — вместе со всем рынком».

Век бензина, а значит, и нефти может закончиться очень скоро и, что прискорбно, не постепенно, растянутым во времени процессом, а «одним ударом» — по сырьевой экономике России.

Март и апрель дали нам достаточно полное представление о том, что будет с рынком нефти в 2030-х гг.

Эпидемия коронавируса, вероятно, приведет к тому, что 2019 год окажется историческим пиком мирового потребления нефти. В будущем люди будут меньше летать и отправляться в морские круизы, какая-то часть офисных работников перейдет на постоянную работу на удаленке, сократив поездки на работу и тем самым сократив спрос на бензин.

Вывод производств из Китая, который станет следствием разрыва производственных цепочек во время эпидемии и политики «наказания» Пекина за сокрытие информации об эпидемии, сократит мировые судоперевозки.

Интересны также попытки придать выходу из кризиса «зеленую» окраску — чего не было в прошлый раз, во время кризиса 2007–2010 годов, когда США потратили триллионы долларов займов. Сейчас же власти ЕС пытаются обставить получение государственных субсидий рядом условий, направленных на повышение экологичности. С печалью констатируя, что в настоящий момент 92% предпринятых в целях выхода из кризиса мер экологически нейтральны.

Конечно, далеко не все угрозы воплотятся в жизнь. Но вопрос в том, что вызовов для сырьевой российской экономики слишком много. И что-то с этим надо делать. Но первое, что необходимо, — это признать, что углеводородная эра подошла к концу. Решение любой проблемы начинается с признания того, что она существует. Чубайс уже признал, что «лошадь сдохла». Теперь дело за Кремлем.

Максим Авербух, «Новая газета»


популярное за неделю

Мнение

Ковровые бомбардировки
Ковровые бомбардировки Ирина Халип
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь Наталья Радина
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы»
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы» Павел Северинец
Чуланные фюреры
Чуланные фюреры Андрей Санников