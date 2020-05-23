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Врачи борются с коронавирусом в разных регионах Беларуси

  • 23.05.2020, 19:46
  • 2,117
Врачи борются с коронавирусом в разных регионах Беларуси
Фото: Reuters

Новые фото.

Телеграм канал «Баста!» публикует новые фото из регионов Беларуси.

Береза, Северный городок. Брест. Краснознаменная, 34. Гродно, Клецкова, 23. Новогрудок, Карского, 38.

Гродно, улица Тавлая, 50. Проверка состояния жителей, у которых подозревают заражение Covid-19.

Новые очаги коронавируса в Брестской области. Брест, улица Гвардейская, 12. Барановичи, улица Андреева, 4.

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