Эксперт: Baltic Pipe определенно представляет угрозу для России и «Газпрома» 2 23.05.2020, 21:27

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Чем обернется для РФ расторжение Польшей Ямальского контракта.

В минувшее воскресенье, 17 мая, спустя 25 лет истек срок действия невыгодного для Польши Ямальского контракта на поставки российского газа, вследствие которого Варшава понесла многомиллиардные убытки. С окончанием этого договора Польша восстановила контроль над своим участком Ямальского газопровода и теперь может использовать его в соответствии со своими экономическими интересами и регулировать цены на транзит газа на основе аукционов. Какое значение это будет иметь для энергетической независимости Польши, и как это скажется на расстановке сил на газовом рынке Европы, в эфире Польского Радио рассказал заместитель главного редактора издания energetyka24.com Якуб Вех.

- Что на практике означает завершение срока действия Ямальского договора?

- Это означает, что теперь транзит газа по Ямальскому газопроводу будет осуществляться на рыночных условиях – объем газа, который будет по нему проходить, и соответствующие доходы будут устанавливаться путем проведения аукционов. Речь идет о расторжении контракта между Польшей и Россией, на условия которого не могла повлиять даже Европейская комиссия, хотя ею были предприняты соответствующие попытки порядка 10 лет назад. Сейчас мы переходим на рыночный режим. Вопреки информации, которая поступает из России, это не означает, что поставки газа в Польшу оказались под угрозой, или что Польша намерена конфисковать российский газопровод. Нет. Это лишь стремление к прозрачности принципов обслуживания этого газопровода и их унификации с принципами, которые действуют в других странах Европейского союза.

- Перейдем от Ямалського газопровода к газопроводу Baltic Pipe, строительство которого должно вот-вот начаться. Можно ли говорить о том, что этот новый газовый маршрут представляет угрозу для России?

- Газопровод Baltic Pipe призван открыть странам Центральной и Восточной Европы доступ к газу, который бы поступал не из России. Он определенно представляет угрозу для России и «Газпрома», в частности, с той точки зрения, что газ из норвежских месторождений, который будет по нему поступать в Польшу, станет конкурентным российскому. Таким образом Baltic Pipe существенно ограничит количество российского газа в Польше и соседних странах. Реализация этого проекта может стать настоящим переломным моментом, поскольку она откроет непосредственный канал поставок норвежского газа в регион. Стоит отметить, что Норвегия является вторым по величине поставщиком газа в ЕС после России. Можно сказать, что таким образом Польша освоит целый сектор газового рынка в центре Европы. У нас уже есть терминал сжиженного газа в Свиноуйсьце, откуда мы транспортируем далее сырье из США и Катара. Этот терминал активно расширяется. Вскоре будет построен еще один такой узел, который обеспечит нам дополнительные объемы голубого топлива. Baltic Pipe как постоянный газопровод имеет огромное значение для польского рынка, но также для всей Центральной и Восточной Европы, которая будет подключена к Польше в рамках инициативы «Троеморья». Это снизит цены и за счет конкуренции сделает ситуацию более рыночной, так что России будет нелегко навязать свою цену потребителям в регионе. Это также сделает невозможным применение газового шантажа, то есть политического оружия, которым активно пользуется Россия, используя для этого свое энергетическое сырье.

- Как на перспективу строительства Baltic Pipe реагирует «Газпром»?

- У «Газпрома» в настоящее время очень много проблем, если говорить о продаже своего сырья, и Baltic Pipe является одной из них. Совсем недавно российский концерн проиграл в Стокгольмском суде польскому PGNiG, который благодаря этому добился изменения ценовой формулы, на основании которой российский газ продается Польше, а также компенсации переплаченных ранее средств в размере 6 млрд злотых (более 1,3 млрд евро). Из рук «Газпрома» также ускользнула Украина, которая начала закупать газ на европейском рынке. Это тот же российский газ, но он уже покупается по совсем другим ценам. Недавно Киев также сообщил, что, возможно, вскоре в Украину будут поставлены большие объемы американского сжиженного газа, который доставит Польша. Свое дело также сделал коронавирус, который ограничил спрос на ископаемое топливо во всем мире. Из Германии уже поступают сигналы, что, возможно, уже в августе «Газпрому» придется сократить поставки газа в эту страну по причине переполненных там запасов сырья. Это также скажется на торговом балансе российского концерна. Таким образом вырисовывается целая мозаика различных проблем для «Газпрома». Baltic Pipe, возможно, не самая большая из них, но этот газопровод вполне себе может стать бельмом на глазу россиян, которые хотели бы монополизировать как можно больше рынков в Европе.

- К уже сказанному можно добавить еще одну проблему, с которой может столкнуться «Газпром». На днях американский сенатор Тед Круз пригрозил России новыми санкциями в случае, если Nord Stream II будет все-таки достроен. Давайте напомним нашим слушателям, что этот газопровод из себя представляет.

Nord Stream II является близнецом первой ветки, который должен был быть достроен к концу этого года. Его должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2020 года, но этого не произойдет в связи с запоздалым решением Дании об укладке труб этого газопровода, а также вследствие санкций, которые появились в бюджете Пентагона в декабре прошлого года. Поэтому реализация Nord Stream II начала существенно запаздывать, по меньшей мере на несколько месяцев. Сегодня никто не может сказать точно, когда этот газопровод будет введен в эксплуатацию. Таким образом реализация цели, которую преследовало строительство Nord Stream II, а именно транзит газа в обход Украины, была существенно отодвинута во времени. Для Украины это бы означало не только потерю ежегодных доходов в размере 2 млрд долларов, но и стратегические потери в виде ослабления государственной безопасности. Отмена транзита российского газа через Украину, могла бы обернуться усилением агрессии РФ в отношении этой страны. Потеря существенного козыря Европы в виде транзита газа через Украину могла бы склонить Россию к дальнейшей агрессии, но этого не произошло. В связи с запаздыванием реализации Nord Stream II россиянам пришлось заключить с Украиной дополнительный контракт на транзит газа. Таким образом в настоящее время никто не знает, когда будет завершено строительство Nord Stream II, как и насколько это будет целесообразным, учитывая готовность американцев ввести дополнительные санкции, если это произойдет, которые, в свою очередь, могли бы привести к полному фиаско российского проекта.