Ученые обнаружили генную мутацию, которая делает людей стройными 1 24.05.2020, 14:59

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Новые данные могут открыть новую главу в эффективных системах похудения.

"Это пандемия другого рода: люди на нашей планете становятся все более толстыми, - пишет австрийское издание Der Standard. - Так, в США 33,7% населения, включая президента, страдают ожирением и имеют индекс массы тела (ИМТ) более 30".

"С медицинской и экономической точки зрения, нездоровый лишний вес (ожирение) является серьезной проблемой нашего общества, ведь повышенный индекс массы тела повышает и риск различных заболеваний обмена веществ (прежде всего диабета 2 типа), сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака", - отмечает издание.

"С одной стороны, то, что на весах появляется больше или меньше килограммов, конечно, в первую очередь связано с нашими пищевыми привычками и двигательной активностью. Но определенную роль в наборе веса играет и генетика, которую не стоит недооценивать: некоторые люди больше, чем остальные, склонны набирать килограммы - абсолютно независимо от еды и их физической активности".

Прежние исследования фокусировались в первую очередь на генах, которые связаны с ожирением. Однако международная команда исследователей под руководством Йозефа Пеннингера, директора Института естественных наук при Университете Британской Колумбии в Ванкувере, последовала обратным путем и изучила генетические данные 47102 жителей Эстонии нормального или худого телосложения.

"Как сообщила в четверг команда исследователей из более чем 20 международных исследовательских институтов в авторитетном научном журнале Cell, у стройных эстонцев им удалось обнаружить несколько ассоциируемых со стройностью генов, в том числе так называемый ALK-ген, который не связан с алкоголем, а назван так потому, что он кодирует белок анапластическую лимфокиназу. Этот ген уже известен из онкологии. Он играет важную роль в возникновении рака легких, при котором в случае мутации приводит к чрезмерному образованию ALK-белков".

"Теперь же исследователи из команды Пеннингера установили взаимосвязь этого ALK-гена с другими связанными с обменом веществ особенностями, такими как объем талии, уровень холестерина и сахара в крови. (...) В экспериментах с дрозофилами удаление ALK-гена приводило к снижению уровня липидов в крови; в экспериментах с мышами - к снижению их веса. Кроме того, животные с измененными генами не набирали вес, несмотря на богатое жирами питание", - говорится в статье.

Дальнейшие исследования ученых показали, что такой эффект стройности ALK-белок проявляет в нервных клетках гипоталамуса, части мозга, участвующей в гормональной регуляции. "Мыши, у которых синтез ALK-белка подавлялся именной в этой части мозга, отличались повышенным уровнем сжигания жиров, чему, вероятно, способствовала повышенная концентрация гормона стресса норадреналина в жировой ткани. Эти выводы перекликаются и с выводами, сделанными на основе изучения образцов тканей худых людей".

"Новые данные могут "открыть новую главу в поиске эффективных стратегий борьбы с избыточным весом", прокомментировал исследование Бернхард Паульвебер, эксперт по обмену веществ из университетской клиники Зальцбурга".

Однако прежде чем результаты исследования можно будет использовать в лечении ожирения, необходимо провести масштабные исследования о побочных действиях угнетения ALK-гена.

"Один побочный эффект, по крайней мере у мышей, уже известен: грызуны без ALK-гена склонны к чрезмерному употреблению алкоголя", - пишет Der Standard.