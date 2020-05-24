Фотофакт: В разгар эпидемии коронавируса властям Витебска понадобилась доска почета за $67 тысяч 24 24.05.2020, 17:06

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Фото: news.vitebsk.cc

На доску потратили бюджетные деньги.

На площади Победы в Витебске установили новую доску почета, которая обошлась бюджету города более чем в 150 тысяч рублей, пишет сайт news.vitebsk.cc.

С лицевой стороны доска разделена на две части. На одной, с гербом Витебска, разместят лучшие предприятия города. На второй, с гербом Витебской области, - лучшие предприятия из региона.

Фото: news.vitebsk.cc

С обратной стороны на доске — карта Витебской области и генеральный план Витебска.

Фото: news.vitebsk.cc

Доску установили еще в начале мая, но пока названий предприятий на ней нет.

Фото: news.vitebsk.cc

Новая доска почета обошлась казне города более чем в 150 тысяч рублей (свыше 67 тысяч долларов).