Фотофакт: В разгар эпидемии коронавируса властям Витебска понадобилась доска почета за $67 тысяч

Фотофакт: В разгар эпидемии коронавируса властям Витебска понадобилась доска почета за $67 тысяч24
- 24.05.2020, 17:06
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На доску потратили бюджетные деньги.
На площади Победы в Витебске установили новую доску почета, которая обошлась бюджету города более чем в 150 тысяч рублей, пишет сайт news.vitebsk.cc.
С лицевой стороны доска разделена на две части. На одной, с гербом Витебска, разместят лучшие предприятия города. На второй, с гербом Витебской области, - лучшие предприятия из региона.
С обратной стороны на доске — карта Витебской области и генеральный план Витебска.
Доску установили еще в начале мая, но пока названий предприятий на ней нет.
Новая доска почета обошлась казне города более чем в 150 тысяч рублей (свыше 67 тысяч долларов).