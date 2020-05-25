В Пинске медсестра заразилась коронавирусом и не заметила, как это произошло 1 25.05.2020, 8:59

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Фото: svaboda.org

Результата анализов для ее ребенка пришлось ждать больше недели.

Анна работает в одном их медицинских учреждений Пинска. После очередного анализа на коронавирус пришлось уйти на карантин, пишет media-polesye.by.

Медицинским работникам периодически делают мазки, чтобы своевременно выявить заражение. Анне сообщали, что ее мазки не дали положительный результат.

Знакомые волновались. Женщина работает с пациентами. Никогда ведь не знаешь, кто с чем приходит. Даже предлагали помощь — закупить средства индивидуальной защиты.

После очередного забора мазка и обработки результата Анна услышала: «Плюс». И на две недели ушла на домашний карантин.

Первое, что сделала, после объявления результата анализа, — звонок ребенку. Ведь это контакт первого уровня. Изоляция. И много нервов, лишь бы не заразился. У ребенка взяли анализ. Ответ ждали больше недели. Анна недоумевает, почему так долго. В итоге позвонили и сказали, что заражение не подтвердилось.

Анна говорит, что ее случай не как из учебника. Коронавирус не проявился «во всей красе», переболела в легкой форме. Из симптомов — затрудненное дыхание, жжение в груди, лишь однажды поднялась температура. Ощущение, что невозможно надышаться, быстро прошло.

Во время болезни женщина наткнулась на объявление — дочь ищет донора плазмы, чтобы спасти свою маму. Группа крови такая же, что и у Анны. Сразу же позвонила. Анна объяснила девушке, что искать самому никого не надо. Рассказала, куда обращаться за помощью. Благо, что на том конце о процедуре уже все знали. Просто не успели удалить объявление. Мама девушки несколько дней дышала с помощью аппарата ИВЛ, потом пошла на поправку.

За время карантина симптомы сошли на нет. Анализ не показал наличие РНК-вируса. Анна вернулась на работу.