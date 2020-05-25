Трейдеры спрогнозировали отрицательные цены для газа в Европе 25.05.2020, 12:58

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Европейский рынок переполнен, емкости для хранения газа начинают подходить к концу.

Цены на газ в Европе быстро падают из-за слабого спроса на фоне сохраняющихся карантинных ограничений из-за коронавируса и роста поставок энергии из возобновляемых источников, передает «Радио Свобода» со ссылкой на Reuters. Европейский рынок переполнен, емкости для хранения газа начинают подходить к концу. Часть опрошенных Reuters трейдеров считает, что стоимость европейских газовых контрактов к выходным 30-31 мая упадет до нуля или даже уйдет в отрицательные значения.

На европейском эталонном газовом рынке, голландском хабе TTF, цена контракта с поставкой следующим днем 22 мая упала на 20%, до нового исторического минимума €2,50 за мегаватт-час — меньше $26,4 за тысячу кубометров, подсчитал РБК. "Если предложение будет оставаться таким же высоким до момента переполнения емкостей для хранения, мы можем увидеть отрицательные цены, потому что признаков улучшения ситуации со спросом пока нет", — сказал Reuters один из трейдеров.

Поставщики газа не собираются сокращать добычу — затраты на ее восстановление могут оказаться слишком высокими, пишет The Bell. В результате, согласно прогнозам аналитиков Refinitiv, доступные газохранилища могут быть заполнены до конца июля.

"Газпром" продает газ на экспорт по ценам выше спотовых европейских. В 2019 году эта премия составляла $35-47 за тысячу кубометров. Компания пока рассчитывает на среднегодовую цену $133 за тысячу кубометров. Реальная средняя экспортная цена в марте составила $125. По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень продажи газа в Европу для "Газпрома" находится на уровне $100.

Чтобы снизить ущерб от падения цен, "Газпром" начал сокращать поставки в Европу. В январе—апреле 2020 года они уже снизились на 21,4% к аналогичному периоду прошлого года. Но если поставки сжиженного природного газа из Катара на этом фоне продолжат расти, сокращение не остановит снижения цен — сложится такая же ситуация, как на рынке нефти до апрельской новой сделки ОПЕК+, сказал РБК профессор парижского института Sciences Po Тьерри Бро.

Цены на газ в Европе уже уходили в минус. В 2006 году цена газа в Британии становилась отрицательной после открытия газопровода Langeled из Норвегии на фоне почти полного заполнения мировых хранилищ. Сейчас наивысший риск отрицательных цен — тоже в Британии, в том числе из-за закрытия в 2017 году единственного долгосрочного газохранилища Rough.